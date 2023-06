क्या आपके Google Pixel में भी आ रहा है बैटरी और नेटवर्क से जुड़ा इशू, इस वजह से हो रहा है ऐसा

Google Pixel users are facing battery drainage and network issues गूगल पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। अगर आपको भी आपके पिक्सल डिवाइस में बैटरी ड्रैन होने और नेटवर्क कवरेज से जुड़ी परेशानियां आ रही हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से दूसरे पिक्सल यूजर्स ने इस परेशानी को लेकर शिकायत की है।

Google Pixel users are facing battery drainage and network issues

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप भी गूगल पिक्सल यूजर हैं और आपको भी डिवाइस में बैटरी से जुड़ा इशू आ रहा है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल गूगल पिक्सल के बैटरी को लेकर आने वाली परेशानियों के लिए आप अकेले नहीं हैं, ऐसा कई दूसरे पिक्सल यूजर्स के साथ हो रहा है। पिक्सल यूजर्स को क्यों आ रहा बैटरी ड्रैन होने का इशू? पिक्सल यूजर्स को बैटरी ड्रैन होने के परेशानी के लिए हाल ही में पेश किया गया जून अपडेट वजह हो सकता है।दरअसल इसी महीने गूगल ने पिक्सल फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट पेश किया था। इस नए अपडेट के साथ पिक्सल यूजर्स के लिए सिनेमैटिक वॉलपेपर्स, इमोजी वॉलपेपर और रिकॉर्डिगं ऐप में कई सुधार पेश किए गए थे। इस अपडेट को इन्स्टॉल करने के बाद से ही यूजर्स को उनके डिवाइस में बैटरी ड्रैनिंग का इशू आने लगा है। कई यूजर्स ने अपडेट इन्स्टॉल करने के बाद बैटरी ओवरहीटिंग की भी रिपोर्ट भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूजर्स को इस अपडेट के बाद से ही मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर भी परेशानी आ रही है। Tensor चिपसेट पिक्सल डिवाइस को लेकर क्या परेशानी आ रही है? यूजर्स की मिली शिकायतों की मानें तो Pixel 6 और 7 सीरीज डिवाइस को दिन में दो बार चार्ज करने की जरूरत पड़ रही है। दरअसल Pixel 6 और 7 सीरीज डिवाइस Tensor chipset के साथ आते हैं ऐसे में क्वालकम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आने वाले डिवाइस के मुकाबले ये डिवाइस कम पावर एफिशिएंट होते हैं। बैटरी ड्रैनिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी की इस परेशानी को दूर करने के लिए यूजर्स ने फोन को रिस्टार्ट भी किया, लेकिन बात न बन पाई। बता दें, गूगल की ओर से पिक्सल यूजर्स की इस परेशानी पर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। मालूम हो कि पिक्सल यूजर्स को बैटरी ड्रेन होने का इशू पहले भी कई बार आता रहा है।

Edited By: Shivani Kotnala