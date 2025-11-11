Google Pixel फोन्स को जल्द मिल सकता है नवंबर 2025 का अपडेट, बैटरी हो सकती है बेहतर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Verizon की ओर से एक ब्रीफ लीक के बाद, जिसमें समय से पहले ही कई डिटेल सामने आ गई थी, उम्मीद है कि गूगल नवंबर 2025 पिक्सल अपडेट को बहुत जल्द जारी कर देगा। उम्मीद है कि इस अपडेट में लेटेस्ट Android सिक्योरिटी पैच और कई छोटे-मोटे फिक्सेस शामिल होंगे जो अलग-अलग Pixel डिवाइसेज पर लागू होंगे। हालांकि, Google ने अभी इस रोलआउट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन Verizon की शुरुआती चेंजलॉग लीक से संकेत मिलता है कि येअपडेट किसी भी दिन आ सकता है, और आने वाले हफ्ते में ज्यादातर यूजर्स के Pixel फोन्स तक पहुंच जाएगा।

Google Pixel फोन्स को जल्द मिलेगा नवंबर 2025 अपडेट Verizon की लीक हुई चेंजलॉग के मुताबिक, नवंबर अपडेट में स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट, बग फिक्सेस और अपडेटेड सिक्योरिटी पैच शामिल होंगे। ये लिस्टिंग थोड़े समय के लिए पब्लिश हुई थी और बाद में हटा दी गई। इसे सबसे पहले DroidLife ने स्पॉट किया था।

लीक के मुताबिक, अपडेट के बिल्ड नंबर BP3A.251105.015 (ज्यादातर Pixel मॉडल्स के लिए) और BD3A.251105.010.E1 (Pixel 10 लाइनअप के लिए) हैं। इस अपडेट के Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro सीरीज, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10 सीरीज और Pixel Fold जैसे डिवाइसेज पर रिलीज होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 Pixel अपडेट में कई जरूरी फिक्सेस शामिल हैं। ऑडियो सेक्शन में ये उस इश्यू को ठीक कर सकता है जिससे कुछ कंडीशन्स में सिस्टम इंस्टेबिलिटी और स्लो डाउन जैसी दिक्कतें आ रही थीं। मिली जानकारी के मुताबिक बैटरी और चार्जिंग परफॉर्मेंस को भी सभी डिवाइसेज में बेहतर किया गया है।

फोटोग्राफी के लिए ये अपडेट अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस से ली गई तस्वीरों में आने वाले रेनबो-जैसे कलर पैटर्न्स को ठीक कर सकता है। लीक के मुताबिक, फ्रेमवर्क सेक्शन में ऐप लोडिंग फेलियर्स और एक्सटर्नल डिवाइसेज से जुड़ने पर वेबकैम मोड की दिक्कत को भी रिजॉल्व किया गया है।

उम्मीद ये भी की जा रही है कि सभी एलिजिबल Pixel डिवाइसेज को इस अपडेट के साथ Android का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा, जिससे उन्हें हालिया वल्नरेबिलिटीज से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। वैसे Verizon की लीक में किसी नए फीचर का ज़िक्र नहीं था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसके साथ एक छोटा Pixel फीचर ड्रॉप भी आ सकता है। हालांकि, Google ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।