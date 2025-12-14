Google के मुड़ने वाले 5G फोन पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर, मिस न करें ये शानदार डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी समय से फोल्डेबल फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Flipkart आपके लिए सबसे शानदार डील लेकर आया है। जी हां, अभी Google Pixel 9 Pro Fold पर एक शानदार डील मिल रही हैं, जहां आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर के 1 लाख रुपये से कम में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर्स के साथ फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। यह फोन 16GB रैम और गूगल के Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आता है। डिवाइस में 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी है। आइए इस शानदार डील के बारे में और जानें...

Google Pixel 9 Pro Fold पर डिस्काउंट ऑफर Google ने पिछले साल अगस्त में अपना Pixel 9 Pro Fold डिवाइस लॉन्च किया था और Flipkart अभी इस पर एक जबरदस्त डील दे रहा है। फ़ोन पर ₹73,000 का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। डिवाइस की असली कीमत ₹1,72,999 है, लेकिन अब आप इसे सिर्फ ₹99,999 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक ऑफर्स के साथ और भी बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं।

Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है, जिससे डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाएगी। तो, अगर आप अपने रेगुलर फोन से बोर हो गए हैं और फोल्डेबल डिवाइस लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इस डील के बारे में जरूर सोचना चाहिए।

Google Pixel 9 Pro Fold के फीचर्स फोल्डेबल डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो इसमें बाहर की तरफ 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले और अंदर की तरफ 8-इंच का OLED डिस्प्ले है। फोन में स्मूथ 120Hz का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी है। यह फोन गूगल की अपनी Tensor G4 चिप से पावर्ड है और इसमें कई AI फीचर्स भी हैं।