Google के लेटेस्ट Pixel 10 फोन पर मिल रहा 10 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर Google का सबसे नया फ्लैगशिप फोन आपकी विशलिस्ट में था, लेकिन लॉन्च प्राइस की वजह से आप हिचकिचा रहे थे, तो ये सही समय हो सकता है। भारत में कुछ महीने पहले ही 79,999 रुपये में लॉन्च होने के बावजूद, Pixel 10 ऑनलाइन काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है।

Amazon इस फोन पर भारी प्राइस ड्रॉप दे रहा है, जिससे ये फोन उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है। जो Google के क्लीन सॉफ्टवेयर और एडवांस्ड AI फीचर्स को पसंद करते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह की डील, खासकर हाल ही में लॉन्च हुए प्रीमियम फोन पर, ज्यादा समय तक नहीं रहती हैं। इसलिए, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है, तो जल्दी खरीदने की कोशिश करें। आइए जानते हैं डील।

Google Pixel 10 पर ये है डील Google Pixel 10, जिसे भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। अब इसका ओब्सीडियन, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर 10,579 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इससे इसकी कीमत घटकर 69,420 रुपये हो गई है। ग्राहक Axis Bank बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। साथ ही पुराना फोन एक्सचेंज कर ग्राहक 44,350 रुपये तक की भी छूट पा सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू फोन के कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ग्राहकों को ई-कॉमर्स साइट पर 3,366 रुपये की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं।

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Google Pixel 10 में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। स्क्रीन को एडिशनल ड्यूरेबिलिटी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्ट किया गया है। डिवाइस Google के Tensor G5 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज है। इसके अलावा, फोन में 4,970mAh की बैटरी है जो 30W फास्ट चार्जिंग और 15W तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।