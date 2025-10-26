Google के मुड़ने वाले 5G फोन पर सबसे बड़ी डील, 10 हजार का बैंक डिस्काउंट भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से, फोल्डेबल फोन रेगुलर फोन्स के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। गूगल, सैमसंग जैसे कई ब्रांड्स इस वक्त पावरफुल फोल्डेबल फोन ऑफर कर रहे हैं। वहीं, फ्लिपकार्ट पर तो इस वक्त गूगल का एक बेहतरीन फोल्डेबल फोन काफी सस्ते में मिल रहा है। जी हां, इस वक्त Google Pixel 9 Pro Fold फ्लिपकार्ट पर बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है और इसकी कीमत आम गूगल पिक्सल 10 प्रो XL के बराबर पहुंच गई है।

इस डिवाइस की एक्चुअल प्राइस वैसे तो ₹170,000 से ज्यादा है, लेकिन अब आप इस फोन को बिना किसी ऑफर के 1 लाख 20 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। यह शानदार फोल्डेबल डिवाइस ट्रिपल कैमरा सेटअप, डुअल AMOLED डिस्प्ले और अनोखे डिजाइन के साथ-साथ कई अन्य खूबियों के साथ आता है। आइए इस शानदार फोल्डेबल फोन डील पर एक नजर डालते हैं।

Google Pixel 9 Pro Fold पर डिस्काउंट ऑफर दरअसल अभी गूगल के इस शानदार फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 1,19,999 रुपये हो गई है, जबकि कंपनी ने इसे 1,72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इतना ही नहीं HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 10 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है, जिससे कीमत घटकर 1,09,999 रुपये रह जाती है।

इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप अपने मौजूदा डिवाइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और 58,200 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि ये वैल्यू आपके अपने पुराने फोन की कंडीशन, बॉडी और अन्य चीजों पर डिपेंड करेगी।

Google Pixel 9 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन गूगल के फोल्डेबल फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है। फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी है, जबकि अंदर की तरफ डिवाइस में 8 इंच का OLED पैनल है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिवाइस Tensor G4 चिपसेट से लैस है, जो गूगल का अपना प्रोसेसर है।