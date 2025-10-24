Paytm, PhonePe और GPay में UPI ऑटोपे कैसे बंद करें, जानें आसान तरीका
UPI ने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया है। इसके ऑटोपे फीचर से बिल पेमेंट ऑटोमेट हो जाता है। Paytm में ऑटोपे बंद करने के लिए प्रोफाइल में Automatic Payments में जाएं। PhonePe में Manage Payments में Autopay ऑप्शन में जाकर बंद करें। GPay में Autopay में Live टैब में जाकर ऑटोपे कैंसिल करें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। UPI ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान कर दिया है। इसके साथ ही यूपीआई ऐप्स में यूजर्स को AutoPay (ऑटोपे) का फीचर मिलता है, जिससे यूजर्स बिल, सब्सक्रिप्शन और रिचार्ज जैसे पेमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। यह फीचर हर महीने तय समय पर अपने आप पेमेंट कर देता है। हालांकि, कई बार हम ऑटोपे फीचर को इनेबल करने के बाद बंद करना चहते हैं। ऐसे में इस फीचर को बंद करना जरूरी होता है।
अगर आप Paytm, PhonePe या Google Pay जैसे यूपीआई ऐप्स में AutoPay यूज करते हैं। तो हम यहां इन तीनों ऐप में ऑटोपे फीचर को पॉज या कैंसिल कैसे कर सकते हैं। इससे यूजर्स अपने ऑटो डेबिट पेमेंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
Paytm पर UPI AutoPay कैसे बंद करें?
स्टेप 1 - सबसे पहले Paytm ऐप ओपन करें।
स्टेप 2 - प्रोफाइल में जाएं और Automatic Payments ऑप्शन पर टैप करें।
स्टेप 3 - यहां आपको सभी एक्टिव ऑटोपेमेंट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी।
स्टेप 4 - जिस ऑटोपे को बंद करना है, उसे सिलेक्ट करें। थोड़ा स्क्रॉल करने पर आपको ‘Pause’ या ‘Stop’ करने का ऑप्शन मिलेगा।
इस तरह आपको Paytm ऐप पर चल रहे ऑटो डेबिट पेमेंट्स को कुछ समय के लिए रोक या कंप्लीट बंद कर सकते हैं।
PhonePe पर UPI AutoPay कैसे बंद करें
स्टेप 1 - सबसे पहले PhonePe ऐप ओपन करें।
स्टेप 2 - प्रोफाइल में जाएं और Manage Payments के ऑप्शन पर टैप करें।
स्टेप 3 - Autopay ऑप्शन पर क्लिक करें और आपको सभी एक्टिव AutoPay Mandates देखने को मिलेंगे।
स्टेप 4 - जिस ऑटो-पेमेंट को बंद करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर बंद या रोक सकते हैं।
GPay पर UPI AutoPay कैसे बंद करें?
स्टेप 1 - सबसे पहले फोन में Google Pay ऐप ओपन करें।
स्टेप 2 - अब आपको प्रोफाइन में जाकर Autopay के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3 - यहां Live टैब में क्लिक कर आपको सभी एक्टिव AutoPay मैन्डेट दिखाई देंगे।
स्टेप 4 - जिसे भी आपको बंद करना है उसे सिलेक्ट करें। यहां आपको Pause Autopay और Cancel Autopay के ऑप्शन मिलेंगे।
अगर आपको कुछ समय के लिए ऑटोपे को रोकना है तो पॉज ऑटोपे सिलेक्ट करें। वहीं, Cancel Autopay को सिलेक्ट कर आप ऑटो पेमेंट को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- नया PVC PAN Card बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।