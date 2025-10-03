Language
    25000 रुपये सस्ता मिल रहा है Google Pixel 9, चेक करें ऑफर डिटेल्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर गूगल पिक्सल 9 स्मार्टफोन पर 25 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह फोन 54999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसमें 6.9-इंच का OLED डिस्प्ले और इन-हाउस Tensor G4 प्रोसेसर है। फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। Google Pixel 9 में 50MP का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है।

    Flipkart पर Google Pixel 9 पर धांसू ऑफर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart और Amazon India की फेस्टिव सीजन सेल भले खत्म हो गई हो, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली डील्स खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप सेल के दौरान स्मार्टफोन की खरीदारी नहीं कर पाए हों तो गूगल का पिक्सल स्मार्टफोन पर फिलहाल शानदार ऑफर मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर Pixel 9 स्मार्टफोन पर दमदार 25 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डील के साथ आप गूगल के फ्लगैशिप स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीद सकते हैं। यहां हम आपको सेल ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Google Pixel 9 डील ऑफर

    Google Pixel 9 स्मार्टफोन को भारत में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। Flipkart पर यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 54,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। यानी गूगल के इस फोन पर कंपनी सीधे 25 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज के साथ इस फोन पर और भी डिस्काउंट ले सकते हैं।

    Google Pixel 9 स्पेसिफिकेशन्स

    Google Pixel 9 स्मार्टफोन में 6.9-इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1080 x 2424 पिक्सल है। गूगल के इस फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स है, जो HDR सपोर्ट, 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है।

    गूगल के इस फोन में इन-हाउस Tensor G4 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 12GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरीज सपोर्ट करता है। इस फोन में कंपनी ने 4700mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है।

    कैमरा की बात करें तो Pixel 9 स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा जो OIS सपोर्ट करता है दिया गया है। इसके साथ 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10.5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

