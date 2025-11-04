Google के फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन पर 25 हजार का डिस्काउंट, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो गूगल का Pixel 9 खरीदने का ये शानदार मौका हो सकता है। जी हां, इस वक्त ये प्रीमियम स्मार्टफोन अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर मिल रहा है। Flipkart इस फोन पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के बाद आप डिवाइस को अब 55,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Google के इस डिवाइस में आपको इन-हाउस Tensor G4 चिपसेट और कई AI-पावर्ड फीचर्स मिलते हैं। साथ ही फोन में फ्लैगशिप-ग्रेड कैमरे और क्लीन Android एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए इस शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Google Pixel 9 पर डिस्काउंट ऑफर गूगल का ये Pixel 9 अभी Flipkart पर सिर्फ 54,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है, जो इसकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत से सीधे 25,000 रुपये कम है। इतना ही नहीं इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

Flipkart कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रहा है, जिससे कस्टमर्स बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिए इस शानदार फोन को अपना बना सकते हैं। इसके अलावा, पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने वालों को मॉडल और उसकी कंडीशन के बेस पर भी 41,500 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है। जिसके बाद फोन की कीमत और भी ज्यादा कम हो जाती है।

Google Pixel 9 के स्पेसिफिकेशन्स गूगल के इस जबरदस्त फोन में आपको 6.3-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसमें 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही फोन में 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में लेटेस्ट Android मिल जाता है। इतना ही नहीं इस फोन में गूगल का Tensor G4 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन में 12GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज है।