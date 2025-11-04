Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई जगह शिफ्ट हुए हैं? ऐसे करें आधार कार्ड में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:12 AM (IST)

    अगर आप नए शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना जरूरी है। UIDAI के पोर्टल से यह काम आसानी से हो सकता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और OTP से लॉग इन करना होगा। फिर एड्रेस अपडेट करके जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। SRN नंबर से आप अपडेट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई जगह शिफ्ट हुए हैं? ऐसे करें आधार कार्ड में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हाल ही में किसी नए शहर या इलाके में शिफ्ट हुए हैं? तो ऐसे में ई-कॉमर्स साइट्स, बैंक और अन्य सर्विस में भी एड्रेस अपडेट करना बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर आधार कार्ड में कैसे एड्रेस को बदला जाए। टेंशन न लें आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। आधार कार्ड में सही एड्रेस का होना न केवल इससे जुड़ी सर्विस का इस्तेमाल आसान बना देता है, बल्कि आधार के गलत इस्तेमाल की संभावना भी कम हो जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल अब आप UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके कहीं से भी आसानी से आधार अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट कराने हैं, तो इसके लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। चलिए जानें आधार में पता बदलने का ऑनलाइन तरीका क्या है...

    आधार में एड्रेस बदलने का ऑनलाइन तरीका

    • इसके लिए आपको सबसे पहले myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
    • इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में जाएं।
    • अब Update Your Aadhaar पर क्लिक करें।
    • इसके बाद Update Aadhaar Online का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
    • अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन प्रोसेस पूरा करें।
    • इतना करने के बाद Address Update वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें।
    • इधर अब नया पता ध्यान से भरें और जांच लें कि सबकुछ ठीक है।
    • इसके बाद अपने एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
    • डॉक्युमेंट अपलोड हो जाने के बाद Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • सबमिट करने के बाद आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा।
    • इस SRN नंबर की मदद से आप अपडेट स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

    आधार अपडेट की स्थिति कैसे करें ट्रैक?

    आधार अपडेट की स्थिति को ट्रैक करना भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको UIDAI के पोर्टल पर ही जाना होगा। इसके बाद आप यहां SRN की मदद से यह देख सकते हैं कि आपका एड्रेस अपडेट हुआ है या नहीं। UIDAI का भी कहना है कि आधार की जानकारी समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- SIM को एक्टिव रखने के लिए ये है Jio का सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग-SMS-डेटा सब मिलेगा