नई जगह शिफ्ट हुए हैं? ऐसे करें आधार कार्ड में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हाल ही में किसी नए शहर या इलाके में शिफ्ट हुए हैं? तो ऐसे में ई-कॉमर्स साइट्स, बैंक और अन्य सर्विस में भी एड्रेस अपडेट करना बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर आधार कार्ड में कैसे एड्रेस को बदला जाए। टेंशन न लें आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। आधार कार्ड में सही एड्रेस का होना न केवल इससे जुड़ी सर्विस का इस्तेमाल आसान बना देता है, बल्कि आधार के गलत इस्तेमाल की संभावना भी कम हो जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल अब आप UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके कहीं से भी आसानी से आधार अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट कराने हैं, तो इसके लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। चलिए जानें आधार में पता बदलने का ऑनलाइन तरीका क्या है...