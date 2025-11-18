Google का 64MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, दमदार बैटरी और Tensor G3 चिपसेट भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? Google Pixel 8a आपके लिए इस वक्त एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसकी कीमत में अभी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यह डिवाइस फ्लिपकार्ट पर इस समय सबसे कम कीमत पर लिस्टेड है जो एक बेहतरीन डील में से एक बन गया है। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपने बेहतरीन सॉफ्टवेयर, दमदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

इतना ही नहीं फ्लिपकार्ट इस फोन पर न सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है बल्कि एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी दे रहा है, जिससे डिवाइस की कीमत और भी ज्यादा कम हो जातीहै। ऐसे में अगर आप भी अपने फोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस स्मार्टफोन डील को जरूर चेक करें।

Google Pixel 8a पर डिस्काउंट ऑफर गूगल ने अपना ये Pixel 8a डिवाइस भारतीय बाजार में 128GB स्टोरेज के साथ 52,999 रुपये में लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप इस डिवाइस को 18,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 5000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं जिसके बाद तो फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, जहां यूजर्स वापस किए गए डिवाइस के ब्रांड और उसकी कंडीशन के बेस पर 31,100 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

Google Pixel 8a के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.1 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। फोन में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिवाइस में 4,492mAh की बैटरी है और Google का दावा है कि कुछ पावर-सेविंग सेटिंग्स के साथ यह 72 घंटे तक चल सकता है।