Google के मुड़ने वाले 5G फोन की सेल शुरू, खरीदने से पहले चेक करें ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज को लॉन्च किया था जिसके तहत Pixel 10 Pro Fold भी पेश किया गया था। साथ ही Pixel Buds 2a भी लॉन्च किये गए थे। अब ये दोनों डिवाइस भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि Pixel 10 और Pro मॉडल लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन उस समय टॉप-ऑफ-द-लाइन Pixel 10 Pro Fold की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अब कंपनी ने घोषणा कर दी है कि भारत में ग्राहक अब नए Pixel Buds 2a के साथ इस फोल्डेबल डिवाइस को भी खरीद सकते हैं।

Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel Buds 2a की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो भारत में गूगल के Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये है जिसमें आपको 256GB स्टोरेज वाला सिंगल स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। आप इस फोल्डेबल हैंडसेट को मूनस्टोन कलर में खरीद सकते हैं। जबकि गूगल के Pixel Buds 2a भी खरीदने के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत 12,999 रुपये है।

Pixel 10 Pro Fold और Pixel Buds 2a को फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर्स और Google ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है।हैंडसेट को खरीदने पर कंपनी बैंक ऑफर भी दे रही है जहां HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करने पर 13,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर स्टॉक रहने तक वेलिड रहेगा।