    Google के मुड़ने वाले 5G फोन की सेल शुरू, खरीदने से पहले चेक करें ऑफर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    गूगल ने भारत में Pixel 10 Pro Fold और Pixel Buds 2a की बिक्री शुरू कर दी है। Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये है और यह फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर्स और गूगल ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 13,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल रहा है। इस फोन में Tensor G5 चिपसेट और 48-मेगापिक्सल का कैमरा है।

    Google के मुड़ने वाले 5G फोन की सेल शुरू, खरीदने से पहले चेक करें ऑफर 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज को लॉन्च किया था जिसके तहत Pixel 10 Pro Fold भी पेश किया गया था। साथ ही Pixel Buds 2a भी लॉन्च किये गए थे। अब ये दोनों डिवाइस भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि Pixel 10 और Pro मॉडल लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन उस समय टॉप-ऑफ-द-लाइन Pixel 10 Pro Fold की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अब कंपनी ने घोषणा कर दी है कि भारत में ग्राहक अब नए Pixel Buds 2a के साथ इस फोल्डेबल डिवाइस को भी खरीद सकते हैं।

    Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel Buds 2a की कितनी है कीमत?

    कीमत की बात करें तो भारत में गूगल के Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये है जिसमें आपको 256GB स्टोरेज वाला सिंगल स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। आप इस फोल्डेबल हैंडसेट को मूनस्टोन कलर में खरीद सकते हैं। जबकि गूगल के Pixel Buds 2a भी खरीदने के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत 12,999 रुपये है।

    Pixel 10 Pro Fold और Pixel Buds 2a को फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर्स और Google ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है।हैंडसेट को खरीदने पर कंपनी बैंक ऑफर भी दे रही है जहां HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करने पर 13,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर स्टॉक रहने तक वेलिड रहेगा।

    Google Pixel 10 Pro Fold के फीचर्स

    गूगल के इस मुड़ने वाले फोन में कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं। Pixel 10 Pro Fold में 8 इंच का इंटरनल और 6.4 इंच की एक्सटर्नल स्क्रीन वाला सुपर एक्टुआ फ्लेक्स डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही फोन को पावर देने के लिए इसमें Google का खास Tensor G5 चिपसेट मिलता है, जो कंपनी के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 से लैस है। डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा है, जहां 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है।

