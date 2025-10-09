Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी एजेंसी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करें अपना Google Chrome; हैकर्स कर सकते है अटैक

    By Saket Singh Edited By: Saket Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    CERT-In ने Google Chrome यूजर्स को चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने बताया कि Windows, macOS और Linux के लिए Chrome में कई सिक्योरिटी खामियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम में मैलिशियस कोड रन कर सकते हैं। यूजर्स को जल्द से जल्द ब्राउजर को नए वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि किसी साइबर अटैक का जोखिम कम हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    CERT-In ने Google Chrome यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने Google Chrome यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है जो डेस्कटॉप यूजर्स को एड्रेस करती है। बुधवार को जारी लेटेस्ट बुलेटिन में Windows, macOS और Linux के लिए Google Chrome में मिली कई कमजोरियों को हाइलाइट किया गया है। साइबर सिक्योरिटी की ये नोडल एजेंसी कहती है कि इन खामियों का फायदा उठाकर अटैकर्स सिस्टम में मालिशियस कोड रन कर सकते हैं। एजेंसी ने सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स को सलाह दी है कि वे Google Chrome को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CERT-in ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी

    CERT-In ने अक्टूबर 8 को जारी किए गए अपने नोट (CIVN-2025-0250) में Windows, macOS और Linux के लिए Google Chrome में मिली कई सिक्योरिटी खामियों का जिक्र किया है। एडवाइजरी के मुताबिक, इन कमजोरियों का इस्तेमाल कोई रिमोट अटैकर तब कर सकता है जब कोई यूजर किसी मैलिशियस वेबसाइट को ओपन करे।

    'हाई रिस्क' वाली इन खामियों की मदद से हैकर्स सिस्टम पर किसी भी तरह का कोड रन कर सकते हैं, DoS (डिनायल ऑफ सर्विस) जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं या फिर प्रभावित सिस्टम की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं।

    इन कमजोरियों से Google Chrome के पुराने वर्जन प्रभावित हैं- Windows और Mac के लिए 141.0.7390.65/.66 से पहले वाले वर्जन और Linux के लिए 141.0.7390.65 से पहले वाले वर्जन। इन कमजोरियों की पहचान CVE-2025-11211, CVE-2025-11458 और CVE-2025-11460 के रूप में की गई है।

    CERT-In ने सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स से Chrome को तुरंत लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की अपील की है ताकि साइबर रिस्क को कम किया जा सके। Windows और Mac यूजर्स को वर्जन 141.0.7390.65/.66 और Linux यूज़र्स को वर्जन 141.0.7390.65 में अपडेट करना चाहिए।

    यूजर्स को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ब्राउजर ऑटोमेटिक अपडेट पर सेट हो। अगर नहीं है, तो वे मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए टॉप राइट में तीन डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फिर Help > About Google Chrome पर जाना होगा। इसके बाद ब्राउजर खुद अपडेट चेक करेगा और डाउनलोड शुरू कर देगा। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद, ब्राउजर को रीस्टार्ट करना होगा ताकी चेंज अप्लाई हो जाएं।

    यह भी पढ़ें: ये है 'देश का पहला हाइब्रिड फोन', कीमत 3,999 रुपये; 3.2-इंच का है टचस्क्रीन डिस्प्ले