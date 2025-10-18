Language
    Google Pixel 10 को खरीदने का सही मौका, 12 हजार से ज्यादा की छूट; यहां है डील

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:08 PM (IST)

    Diwali के मौके पर Google Pixel 10 स्मार्टफोन पर Amazon ने बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है। ये फ्लैगशिप फोन अब 12,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ मिल रहा है। अगर आप Pixel डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये सही समय हो सकता है। Pixel 10 में 6.3-इंच OLED डिस्प्ले, Tensor G5 चिपसेट और 48MP कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

    Google Pixel 10 पर भारी छूट मिल रही है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Diwali बस आने ही वाली है और अगर आप Pixel फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सबसे सही वक्त हो सकता है। हाल ही में लॉन्च हुआ Google Pixel 10 अब Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। जो भी यूजर फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑफर बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया है।

    Google Pixel 10 पर Amazon डील

    Amazon पर इस वक्त Google Pixel 10 पर 12,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है। ये स्मार्टफोन भारत में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, जबकि Amazon पर फोन का Lemongrass, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब 67,130 रु में लिस्टेड है। यानी कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस फोन पर 12,869 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा, HDFC बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 1,250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही, अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो और भी बचत कर सकते हैं।

    Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Google Pixel 10 में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को सेफ्टी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्ट किया गया है। फोन में Tensor G5 चिपसेट है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 4,970mAh की बैटरी दी गई है जो 30W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो Google Pixel 10 में 48MP का मेन सेंसर मैक्रो फोकस के साथ मिलता है, साथ ही 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10.8MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 10.5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

