    सस्ते में Google Pixel 10 खरीदने का 1 दिसंबर तक मौका, सेल में मिल रही है जबरदस्त डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    गूगल पिक्सल 10 अमेज़न की ब्लैक फ्राइडे सेल में भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। 1 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में यह फोन ₹10,000 से ज़्यादा की छूट पर मिल रहा है। HDFC और फेडरल बैंक कार्ड पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी उपलब्ध हैं। इस फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, Tensor G5 चिपसेट और 48MP का कैमरा है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Google Pixel 10 सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह अभी Amazon की ब्लैक फ्राइडे सेल में भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। 1 दिसंबर को सेल का आखिरी दिन है, यानी आपके पास यह फोन सस्ते में खरीदने का काफी कम वक्त बचा है। Google Pixel 10 अभी ₹10,000 से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसके अलावा, कंपनी शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जिससे आप इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए इस शानदार डील के बारे में जानते हैं।

    Google Pixel 10 पर शानदार डिस्काउंट 

    गूगल ने इस शानदार डिवाइस को भारत में करीब 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान यह डिवाइस करीब ₹10000 के डिस्काउंट के बाद अभी भी सिर्फ ₹69,499 में मिल रहा है। यानी फोन पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    इतना ही नहीं, फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ₹1500 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन पर ₹3000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जो डील को और भी खास बनाता है।

    Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Google के इस डिवाइस में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिल रहा है। डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है। डिवाइस में गूगल का अपना Tensor G5 चिपसेट है, जिसके साथ 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में 4,970 mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

    कैमरा की बात करें तो Pixel 10 में मैक्रो फोकस वाला 48MP का प्राइमरी कैमरा है। साथ ही फोन में 13MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 5× ऑप्टिकल जूम वाला 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। डिवाइस में सामने की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10.5MP का कैमरा दिया गया है।

     

