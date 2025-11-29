Google Maps में आया नया पावर सेविंग मोड, बचाएगा बैटरी; ऐसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps को एक नया Power Saving Mode मिला है और ये अभी Pixel 10 सीरीज के स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध है। ये फीचर नवंबर Pixel Feature Drop में अनाउंस किया गया था और अब ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। नया मोड नेविगेशन यूज करते समय बैटरी बचाने और यूसेज टाइम बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस Power Saving Mode में Google Maps ब्लैक-एंड-व्हाइट इंटरफेस शोकेस करता है ताकि बैटरी कंजप्शन कम हो। साथ ही स्क्रीन पर लिमिटेड अपडेट दिखाए जाते हैं और सिर्फ जरूरी नेविगेशन डायरेक्शन मिलते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवंबर Feature Drop के हिस्से के रूप में, Google ने Google Maps में नया पावर सेविंग मोड पेश किया था, जिसका लक्ष्य नेविगेशन के दौरान बैटरी लाइफ बढ़ाना है। अब, इस फंक्शनैलिटी का बड़े पैमाने पर रोलआउट हो रहा है, क्योंकि X पर कई यूज़र्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करके कन्फर्म किया है कि यह आखिरकार उनके Pixel 10 सीरीज फोन पर उपलब्ध है।

नए पावर सेविंग मोड के साथ, Google Maps ऐप ब्लैक-एंड-व्हाइट इंटरफेस में स्विच करता है, स्क्रीन ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट कम करता है, और सिर्फ जरूरी नेविगेशन इंस्ट्रक्शन ही दिखाता है। पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल कैसे करें? Google Maps का पावर सेविंग मोड अभी सिर्फ Pixel 10 सीरीज तक सीमित है। इसका मतलब ये है कि आप इसे Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold पर ही यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ ड्राइविंग मोड पर काम करता है। वॉकिंग और बाइकिंग नेविगेशन को सपोर्ट नहीं करता।

Google Pixel 10 सीरीज यूजर्स Google Maps > Settings > Navigation में जाकर, ड्राइविंग ऑप्शन में पावर सेविंग मोड को ऑन करके चेक कर सकते हैं कि ये फीचर उनके डिवाइस पर अवेलेबल है या नहीं। नेविगेशन शुरू होने के बाद पावर बटन दबाने से आपकी लॉक स्क्रीन पर लो-पावर मैप व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जिट के लिए स्क्रीन पर टैप करें या पावर बटन फिर से प्रेस करें। मोड पर वापस जाने के लिए, पावर बटन को एक बार और प्रेस करें।

पावर सेविंग मोड सिर्फ जरूरी जानकारी दिखाता है- जैसे आने वाले टर्न और ये स्क्रीन की ब्राइटनेस और कलर का इस्तेमाल कम करके बैटरी बचाने में मदद करता है। गूगल का दावा है कि पावर सेविंग मोड स्टैंडर्ड नेविगेशन के मुकाबले लंबी ड्राइव के दौरान बैटरी लाइफ को काफी बढ़ा सकता है।