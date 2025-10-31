Google Maps में जल्द आ सकता है बैटरी बचाने वाला फीचर, ऐसे करेगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps नेविगेशन के दौरान लगातार GPS यूज और स्क्रीन एक्टिव रहने की वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी ड्रेन करता है। ऐसे में यूजर्स की बैटरी बचाने में मदद करने के लिए Google जल्द Maps में एक नया फीचर ला सकता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऐप के हालिया APK टियरडाउन से पता चलता है कि पावर कंजम्पशन को कम करने वाले फीचर पर काम चल रहा है। ये लंबी ड्राइव के दौरान एक से दो घंटे की बैटरी बढ़ा सकता है। अभी ये साफ नहीं है कि Google इसे पब्लिक वर्जन में लाएगा या नहीं।

Google Maps में बैटरी सेविंग फीचर आ सकता है Android Authority ने एंड्रॉयड के लिए Google Maps ऐप के APK टियरडाउन में एक नया 'Power saving mode' देखा है, जो अभी डेवलपमेंट में है। ये फीचर वर्जन 25.44.03.824313610 में मिला है, जो एक बीटा रिलीज है। कोड में मिले स्ट्रिंग्स बताते हैं कि ये मोड स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी कम कर देगा और सिर्फ जरूरी नेविगेशन डिटेल्स जैसे अगले टर्न्स दिखाएगा ताकि बैटरी बच सके।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को ड्राइविंग के दौरान पावर बटन दबाकर ऑन किया जा सकेगा। यूजर्स इसे Google Maps ऐप में भी एक्टिवेट कर पाएंगे। रिपोर्ट में दिए स्क्रीनशॉट्स में दिखाया गया है कि UI मोनोक्रोम हो जाता है और रंग हटाकर सिर्फ जरूरी जानकारी दिखाता है। ऐप से काफी टेक्स्ट, जैसे स्ट्रीट नाम, हट जाते हैं और सिर्फ जरूरी नेविगेशन एलिमेंट्स बचते हैं।