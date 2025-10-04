Google ने लॉन्च किए स्मार्ट होम स्पीकर समेत ये नए प्रोडक्ट्स, AI फीचर्स से हैं लैस

Google ने अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स लाइनअप को और एडवांस बनाया है। कंपनी ने Gemini for Home AI असिस्टेंट से पावर्ड नए डिवाइस पेश किए हैं। इनमें Nest Cam Indoor (3rd gen) Nest Cam Outdoor (2nd gen) Nest Doorbell (3rd gen) और नया Google Home Speaker शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स 2K HDR वीडियो स्मार्ट अलर्ट्स और नेचुरल कन्वर्सेशन जैसी हाई-टेक फीचर्स के साथ लॉन्च किए गए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने अपने Gemini for Home आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट से पावर्ड नए स्मार्ट होम डिवाइस पेश किए हैं। कंपनी के मुताबिक, अपडेटेड Nest Cam Indoor (3rd gen), Nest Cam Outdoor (2nd gen) और Nest Doorbell (3rd gen) 2K HDR वीडियो कैपेबिलिटीज, बिल्ट-इन इंटेलिजेंट अलर्ट्स और 166-डिग्री तक डायगोनल व्यू के साथ आते हैं। वहीं, नया Google Home Speaker को और ज्यादा नेचुरल कन्वर्सेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो Gemini से पावर्ड है। इसमें 360-डिग्री ऑडियो, Google TV स्ट्रीमर पेयरिंग और कई और फीचर्स का सपोर्ट है।

Google Home Speaker, Nest Cam और Nest Doorbell (3rd gen) की कीमत और उपलब्धता Google Home Speaker की कीमत 99.99 डॉलर (लगभग 8,900 रुपये) रखी गई है। ये Spring 2026 में यूएस, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और कुछ चुनिंदा देशों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। ये स्पीकर चार कलर ऑप्शन- बेरी, हेज़ल, जेड और पोर्सिलेन में सेल होगा।

Nest Cam Indoor (3rd gen) और Nest Cam Outdoor (2nd gen) की कीमत क्रमशः 99.99 डॉलर (लगभग 8,900 रुपये) और 149.99 डॉलर (लगभग 13,300 रुपये) है। ये भी 1 अक्टूबर से उन्हीं मार्केट्स में उपलब्ध होंगे, जहां Google Home Speaker सेल होगा।

वहीं, Google Nest Doorbell (3rd gen) की कीमत 179.99 डॉलर (लगभग 16,000 रुपये) है और ये शुरूआत में केवल US और कनाडा में ही उपलब्ध होगा। Google Home Speaker, Nest Cam, Nest Doorbell (3rd gen) के स्पेसिफिकेशन्स Google के मुताबिक, नए वायर्ड डिवाइस- Nest Cam Indoor (3rd gen), Nest Cam Outdoor (2nd gen) और Nest Doorbell (3rd gen) — मल्टीमॉडल AI को बेहतर समझ देने के लिए डिटेल्ड डेटा कैप्चर और प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। ये यूजर के घर में क्या हो रहा है, जैसे 'कुत्ता प्लेपेन से बाहर कूद गया', उसका अलर्ट डिलीवर कर सकते हैं।

नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन सपोर्ट के साथ, यूजर अब जनरल क्वेरी पूछ सकते हैं, बजाय इसके कि वे सही टाइमलाइन खोजें। वे पूछ सकते हैं, 'लिविंग रूम में रखे फूलदान का क्या हुआ?' और नए Gemini for Home-पावर्ड डिवाइस इवेंट डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड वीडियो क्लिप्स देंगे।

इनमें अपडेटेड कैमरा भी है, जो 2K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है। ये फीचर यूज़र्स को डिजिटल जूम और कैमरा व्यू को क्रॉप करके किसी एक खास स्पॉट पर फोकस करने देता है। ट्रिगर अलर्ट्स में जूम-इन एनिमेटेड प्रीव्यू भी शामिल होंगे, ताकि इवेंट का कारण तुरंत देखा जा सके।

Google ने कहा कि इसके नए कैमरे एन्क्रिप्टेड वीडियो का इस्तेमाल करते हैं और यूजर के Google अकाउंट के जरिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन सपोर्ट करते हैं। इनमें एक विजिबल ग्रीन LED भी है, जो ये दिखाती है कि कैमरा कब प्रोसेसिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है। Nest Cam Indoor (3rd gen), Nest Cam Outdoor (2nd gen) और Nest Doorbell (3rd gen) IP65-रेटेड हैं, यानी ये डस्ट-टाइट हैं और हल्के पानी के स्प्रे को झेल सकते हैं।

नया Google Home Speaker Gemini for Home की कैपेबिलिटीज़ का पूरा फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें कस्टम प्रोसेसिंग है, जो इसे Gemini की एडवांस्ड AI हैंडल करने में मदद करता है, जिससे ज्यादा फ्लुइड इंटरैक्शन मिलते हैं। इसमें लाइट रिंग के साथ डायनेमिक ग्लो है, जो दिखाता है कि Gemini कब लिसनिंग, रीजनिंग, रिस्पॉन्डिंग या Gemini Live मोड में है।