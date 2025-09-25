Google ने लॉन्च किया नया Search Live in AI Mode फीचर, मिलेगा वीडियो सपोर्ट भी; ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

गूगल ने अपने Search Live in AI Mode फीचर को अब US में एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। ये फीचर यूजर्स को कैमरे के आस-पास के बारे में पूछने और वॉयस चैट करने की सुविधा देता है। पहले ये सिर्फ AI Labs प्रोग्राम के अंदर उपलब्ध था। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि जल्द ही ये फीचर भारत में भी लॉन्च होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने अनाउंस किया है कि उसका नया Search Live in AI Mode फीचर, अब US में एलिजिबल यूजर्स के लिए रोलआउट हो रहा है जिनकी लैंग्वेज English सेट है। इससे यूजर्स अपने फोन के कैमरा से आस-पास के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और वॉयस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये पहले सिर्फ English (US) में गूगल के AI Labs प्रोग्राम में एनरोल्ड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था। ये रोलआउट कंपनी के अधिकारियों द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि सर्च लाइव इन AI मोड जल्द ही भारत में आने वाला है।

Google लाया Search Live in AI Mode कैलिफोर्निया-बेस्ड टेक जायंट ने अनाउंस किया है कि अब Search Live in AI Mode फीचर US में एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को मिल रहा है, जिनकी भाषा English सेट है। इसे पहली बार मई में Google I/O डेवलपर इवेंट में दिखाया गया था। उस समय ये सिर्फ Google Labs प्रोग्राम वाले यूजर्स को ही मिल रहा था।

शुरुआत में Search Live in AI Mode सिर्फ AI चैटबॉट के साथ वॉयस कन्वर्सेशन्स की सुविधा देता था। लेकिन इसके लॉन्च के एक महीने बाद कंपनी ने कैमरा फीड शेयर करने का ऑप्शन जोड़ा, जिससे यूजर्स Google ऐप के जरिए अपने आस-पास की चीजों पर स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। ये फीचर Google Lens का यूज करके चीजों को पहचानता है और आंसर जेनरेट करता है।

उदाहरण के लिए, कोई यूजर सड़क पर एक डॉग पर कैमरा पॉइंट करके पूछ सकता है कि ये किस ब्रीड का है। ये फीचर सीन एनालाइज करके सही जवाब देता है। ये PDFs और इमेजेस को भी पहचान सकता है और क्वेरीज का जवाब दे सकता है। गूगल ने कहा है कि जल्द ही AI Mode में दूसरे फाइल टाइप्स का सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा।