Google ने भारत में लॉन्च किया अपना Credit Card; अब UPI की आसानी के साथ मिलेगा क्रेडिट कार्ड का मजा!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने Flex by Google Pay लॉन्च किया है, जो एक नया डिजिटल क्रेडिट इनिशिएटिव है। इसे भारत में लोगों के रोजाना के ट्रांजैक्शनल क्रेडिट को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। RuPay नेटवर्क पर बना और Google Pay ऐप में इंटीग्रेटेड, Flex एक डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरिएंस ऑफर करता है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की फ्लेक्सिबिलिटी को क्रेडिट लाइन के साथ कंबाइन करता है। इस ब्रांड के तहत पहला प्रोडक्ट Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड है, जिसे Axis Bank के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है और ये Google Pay ऐप पर उपलब्ध है।

Flex by Google Pay: डिटेल्स और फीचर्स एक ब्लॉग पोस्ट में, माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक जायंट ने Flex by Google Pay नाम का अपना क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट और एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये बताते हुए कि भारत में केवल 50 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, कंपनी का दावा है कि ये इनिशिएटिव यूजर्स के क्रेडिट के एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है।

सीधे शब्दों में कहें तो, Flex एक UPI-पावर्ड, डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो पूरी तरह से Google Pay ऐप में रहता है। यूजर्स बिना किसी फिजिकल पेपरवर्क के ऐप के अंदर से ही कुछ ही मिनटों में कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल मिलते ही इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ये RuPay नेटवर्क पर बना है और इसका इस्तेमाल लाखों ऑफलाइन और ऑनलाइन मर्चेंट्स पर पेमेंट के लिए किया जा सकता है जो RuPay एक्सेप्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेगुलर UPI ट्रांजैक्शन होते हैं।

टेक दिग्गज के मुताबिक, Flex कई ऐसे फीचर्स देता है जो क्रेडिट एक्सपीरिएंस को आसान बनाते हैं। पहला है एप्लिकेशन और अप्रूवल, जिसे पूरी तरह से डिजिटली हैंडल किया जाता है (Google का कहना है कि इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं)। RuPay के साथ जुड़ने की वजह से, अब ये क्रेडिट कार्ड लगभग हर छोटी-बड़ी दुकान और ऑनलाइन वेबसाइट पर चलेगा।

Google Pay और Axis Bank एक रिवॉर्ड सिस्टम भी दे रहे हैं, जहां यूजर्स ट्रांजैक्शन करने पर 'स्टार्स' कमाते हैं। कंपनी का कहना है कि हर स्टार की कीमत 1 रुपये है और इसे किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के दौरान तुरंत रिडीम किया जा सकता है। साथ ही ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड की तरह, Flex कार्ड भी एक फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन देता है जहां यूजर्स या तो पूरा पेमेंट कर सकते हैं या अपने बिल को EMI में बदल सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स को इन-ऐप कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट, कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक करना या PIN रीसेट करना।