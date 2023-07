हवाई सफर में Smartphone की नहीं करनी होगी कोई फ्रिक, खुद-ब-खुद ऑन हो जाएगी ये सेटिंग, Google ला रहा नया फीचर

Google is Working on a Android Feature which will Auto Enables Airplane Mode During a Flight गूगल अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नए फीचर को लाने जा रहा है। अगर आप भी एंड्रॉइड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। कंपनी एरोप्लेन मोड ऑटो एनेबल करने का फीचर लाने जा रही है।