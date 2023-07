Google Doodle Pani Puri: गूगल ने गोलगप्पे पर बनाया मजेदार डूडल, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी

Google Doodle Today Celebrating Pani Puri Game Know How To Play गूगल के डूडल में आज भारत का एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड नजर आ रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक पिक्चर नहीं है। गूगल अपने डूडल के जरिए पानीपुरी गेम खेलने का मौका दे रहा है। इस गेम को कैसे खेलना है इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहे हैं।