Google इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए बंद किया Play Store का सपोर्ट, अगस्त से नहीं मिलेगा कोई अपडेट

Google अपने दस साल पुराने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 4.4 किटकैट के लिए सपोर्ट बंद करने का एलान किया है। गूगल के इस एंड्रॉयड वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन को अगस्त महीने से Google Play Store से जुड़े कोई नए फीचर और सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेंगे। गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 4.4 किटकैट को साल 2012 में रिलीज किया था।

Google is dropping Play Store support from Android KitKat OS. (Image: Unsplash)

