Google Gmail पर चुटकियों में टाइप होंगे मेल, 'Help Me Write' AI टूल ऐसे बचाएगा यूजर का समय

Google Gmail New AI Tool बहुत जल्द यूजर्स के लिए गूगल जीमेल का इस्तेमाल उनके काम को आसान बनाने में खास होने वाला है। गूगल जीमेल पर Help Me Write एआई टूल की मदद से जल्दी मेल टाइप करने में मदद मिलेगी। (फोटो- unsplash)