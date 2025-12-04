Android पर फ्रॉड का खेल खत्म! बैंकिंग ऐप्स के लिए Google लाया इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन; ऐसे करता है काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने US में अपना इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन फीचर लॉन्च किया है। टेक जायंट ने इस फीचर को नए मार्केट में लाने के लिए फिनटेक ऐप्स और बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है और ये यूजर्स को अलर्ट करता है अगर वे स्क्रीन शेयरिंग के दौरान किसी अनजान नंबर से कॉल पर हैं और किसी पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम संभावित फाइनेंशियल स्कैम के बारे में चेतावनी देता है और एक टैप से कॉल खत्म करने और स्क्रीन शेयरिंग रोकने के ऑप्शन देता है। गूगल ने पहले UK में इसका एक पायलट लॉन्च किया था।

एंड्रॉयड के स्कैम प्रोटेक्शन फीचर्स अब US में उपलब्ध हैं सर्च जायंट ने बुधवार को घोषणा की कि वह US में डिवाइस के लिए एंड्रॉयड पर इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन के लिए अपने पायलट प्रोग्राम को बढ़ा रही है। कंपनी ने यूजर्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए अपने लेटेस्ट सेफ्टी फीचर के रोलआउट के लिए Cash App और JPMorgan Chase जैसे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है।

इस प्रोग्राम का मकसद उन स्कैम से निपटना है जहां धोखेबाज यूजर्स को कॉल के दौरान जरूरी डेटा एक्सेस करने, पैसे ट्रांसफर करने और खराब ऐप इंस्टॉल करने के लिए उनके फोन की स्क्रीन शेयर करने के लिए ट्रिक करते हैं। इसे नकली पहचान वाले स्कैम से निपटने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जहां ठग शिकार लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए उकसाते हैं ताकि वे बैंक अकाउंट की जानकारी ले सकें और पैसे का लेन-देन शुरू कर सकें।

इस प्रोग्राम के तहत, जब कोई यूजर स्क्रीन शेयर करते वक्त और किसी अनजान नंबर पर कॉल करते समय कोई सपोर्टेड फाइनेंशियल ऐप खोलता है, तो उसका एंड्रॉयड हैंडसेट संभावित खतरों के बारे में एक चेतावनी दिखाएगा। ये यूजर्स को कॉल खत्म करने का ऑप्शन भी देता है। गूगल का कहना है कि अलर्ट में यूजर्स के आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड का पॉज पीरियड शामिल है, जिससे यूजर्स को अपने काम पर दोबारा सोचने और स्कैमर की सोशल इंजीनियरिंग के 'जादू' को तोड़ने के लिए कुछ समय मिल जाता है।