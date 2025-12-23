Google ने भारत में लॉन्च किया इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, किसे मिलेगा फायदा?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए Emergency Location Service (ELS) शुरू कर दी है। इस सर्विस की मदद से यूजर्स इमरजेंसी में पुलिस, हेल्थकेयर और फायर डिपार्टमेंट को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही ELS के जरिए यूजर्स की लोकेशन इमरजेंसी सर्विस के साथ शेयर कर दी जाएगी। भारत में सबसे पहले यह सर्विस उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है। इस फीचर को एंड्रॉयड 6 और इससे ऊपर के सभी वर्जन के स्मार्टफोन के लिए शुरू किया गया है। हालांकि इस सर्विस के लिए राज्य सरकार की अथॉरिटी को ELS को अपने सिस्टम में इनेबल करना होगा।

Google की ELS सर्विस कैसे काम करती है? गूगल ने ELS फीचर को एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक्टिवेट कर दिया है। यह बिल्ट-इन इमरजेंसी सर्विस है, जिसकी मदद से यूजर्स इमरजेंसी सेवाएं जैसे - पुलिस, मेडिकल स्टाफ और फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं। Google का कहना है कि ELS सर्विस Android फोन के GPS, Wi-Fi, और सेलुलर नेटवर्क से डेटा कलेक्ट कर यूजर की लोकेशन इमरजेंसी सर्विसेज के साथ शेयर करता है।

ELS सर्विस के लिए लोकल वायरलेस और इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इसे सपोर्ट करना जरूरी है। भारत में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जो इस सर्विस के लिए पूरी तरह तैयार है। यूपी पुलिस ने इसके लिए Pert Telecom Solutions के साथ पार्टनरशिप की है। इसके साथ ही ELS सपोर्ट को इमरजेंसी नंबर 112 के साथ इंटीग्रेट किया है। यह फ्री सर्विस है। इसके साथ ही 112 डायल करने पर एंड्रॉयड फोन से इमरजेंसी सर्विस को यूजर की लोकेशन मिल जाएगी।

गूगल ने बताया कि ELS फीचर Android 6.0 और उसके बाद आए सभी वर्जन के लिए पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि ELS सर्विस को अब तक 20 मिलियन कॉल और मैसेज मिल चुके हैं। ELS गूगल के मशीन लर्निंग आधारित एंड्रॉयड फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर से पावर्ड है। गूगल का कहना है कि यह फीचर सिर्फ इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ELS और गूगल कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता है। यह सिर्फ जरूरी अथॉरिटी के साथ जरूरी डेटा शेयर करता है।