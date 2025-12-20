Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या सच में बिजली बचाते हैं स्मार्ट प्लग? जानिए हकीकत और कितनी हो सकती है बचत

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    आजकल बिजली का बिल हर घर के लिए एक बड़ी चिंता है। हालांकि स्मार्ट प्लग एक ऐसा गैजेट है जो आपके बिजली के बिल को कम करने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स क ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्या सच में बिजली बचाते हैं स्मार्ट प्लग? जानिए हकीकत और कितनी हो सकती है बचत


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बिजली का बिल हर घर के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। बहुत से लोग पंखे, लाइट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। ऐसे में मार्केट में भी कुछ ऐसे गैजेट आ गए हैं जो आपके बिजली के बिल को कम करने में काफी मदद कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, आज हम आपको एक ऐसे ही गैजेट के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने बिजली के बिल में काफी बचत कर सकते हैं। जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, वह एक स्मार्ट प्लग है। इन्हें लगाने से आपका बिजली का बिल अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्मार्ट प्लग सच में बिजली बचाते हैं या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड हैं? आइए आज पता लगाते हैं...

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्मार्ट प्लग काफी बिजली बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लग ऐसे सॉकेट में लगाते हैं जो साल में सिर्फ कुछ ही बार इस्तेमाल होता है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, अगर आप इसे ऐसे डिवाइस के साथ इस्तेमाल करते हैं जो रोज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, गीजर, हीटर, माइक्रोवेव या कंप्यूटर, तो यह बिजली की खपत कम करेगा।

    स्मार्ट प्लग के स्मार्ट फीचर्स

    स्मार्ट प्लग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये Wi-Fi के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जिससे आप उन्हें मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर से दूर होने पर भी उन्हें बंद कर सकते हैं। इन्हें Google Assistant और Alexa जैसे स्मार्ट असिस्टेंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

    इनमें टाइमर और शेड्यूलिंग जैसे फीचर्स होते हैं, जिससे आप दिन या रात में खास टाइम पर क्या चालू और बंद करना है, इस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। अमेरिका के सेंट्रल आयोवा में मिस्टर इलेक्ट्रिक कंपनी से जुड़े अनुभवी इलेक्ट्रीशियन बेन कोलो के मुताबिक इससे आप अपने बिजली के बिल में सालाना लगभग ₹1500 से ₹5000 तक की बचत कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- BSNL का 2GB डेटा वाला सस्ता प्लान, 50 दिनों की वेलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग भी