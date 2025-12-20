Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL का 2GB डेटा वाला सस्ता प्लान, 50 दिनों की वेलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने की खबरों के बीच BSNL अपने ग्राहकों को सिर्फ ₹347 में किफायती प्लान ऑफर कर रहा है। इस प्लान में 50 दिनों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSNL का 2GB डेटा वाला सस्ता प्लान, 50 दिनों की वेलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें फिर से बढ़ा सकती हैं। हालांकि, इसी बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक फायदेमंद प्लान पेश किया है। जहां सरकारी कंपनी सिर्फ ₹347 में न सिर्फ लंबी वैलिडिटी दे रही है, बल्कि डेटा और दूसरे बेनिफिट्स भी दे रही है। यह प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में ज्यादा वैलिडिटी और जरूरी फायदे चाहते हैं। यह प्लान कम बजट वाले यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL का ₹347 रुपये वाला प्लान

    इस किफायती BSNL रिचार्ज प्लान की सबसे खास बात इसकी लंबी वैलिडिटी है। कंपनी सिर्फ ₹347 में कुल 50 दिनों की वैलिडिटी दे रही है, जो इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा, इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी शामिल है, जिससे यूजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पूरे दिन किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं।

    डेटा की बात करें तो कंपनी हर दिन 2GB डेटा दे रही है, यानी आपको पूरे प्लान की वैलिडिटी के दौरान कुल 100GB डेटा मिलेगा। अगर आप हेवी यूजर हैं, तो यह 2GB डेली डेटा आपके लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, वीडियो स्ट्रीम करने और पूरे दिन ऑनलाइन ब्राउज करने के लिए काफी होगा।

    डेली SMS और स्टेबल कनेक्टिविटी भी

    कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स के साथ कंपनी इस प्लान के साथ हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी दे रही है, जो इसे आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाता है। BSNL द्वारा दी जाने वाली स्टेबल कनेक्टिविटी इस प्लान को और भी खास बनाती है। कंपनी पहले ही कई इलाकों में अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर चुकी है और BSNL जल्द ही अपना 5G नेटवर्क भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

    इन यूजर्स के लिए बेस्ट

    यह प्लान खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो कम कीमत पर लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। यह स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन्स और उन यूजर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो सेकेंडरी SIM इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप इस प्लान को चुन सकते हैं।