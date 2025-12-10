Language
    Google का तोहफा! पेश किया सस्ता AI प्लस प्लान, Nano Banana Pro और 200GB क्लाउड स्टोरेज भी फ्री

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    गूगल ने भारत में Google AI Plus को सबसे सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान के तौर पर पेश किया है। इस प्लान में Gemini 3 Pro मॉडल का एक्सेस, Nano Banana Pro का ए ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने एक बार फिर अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। टेक दिग्गज ने बुधवार को Google AI Plus को भारत में अपने लेटेस्ट और सबसे सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान के तौर पर पेश कर दिया है। जी हां, अगर आप भी सस्ते में गूगल के AI चैटबॉट को प्रो फीचर्स के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार इस AI प्लस प्लान को जरूर चेक करें।

    अभी तक कंपनी फ्री टियर प्लान के अलावा अलग-अलग यूजर्स को सिर्फ दो सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर कर रही थी, यानी अभी तक आपको Google AI Pro और Google AI अल्ट्रा प्लान देखने को मिलता था। हालांकि अब दूसरे बेनिफिट्स से लैस ये नया वाला Google AI Plus प्लान भी इस लिस्ट में जुड़ गया है जो Nano Banana Pro का एक्सेस भी दे रहा है। इसके अलावा, यह सब्सक्राइबर्स को Flow और Whisk ऐप पर वीडियो और कंटेंट बनाने के लिए हर महीने 200 AI क्रेडिट भी ऑफर कर रहा है। चलिए पहले इस नए प्लान के बारे में जानें...

    Google AI Plus प्लान की कीमत और बेनिफिट्स

    गूगल का नया AI Plus प्लान आपको Gemini ऐप में कंपनी के सबसे बेहतरीन Gemini 3 Pro मॉडल का एक्सेस दे रहा है। अभी के लिए इसकी कीमत 6 महीने के लिए सिर्फ 199 प्रति महीना रखी गई है। हालांकि बाद में इसकी कीमत 399 प्रति महीना हो जाएगी। इस प्लान में आप Deep Research जैसे दूसरे AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे।

    200GB क्लाउड स्टोरेज भी फ्री

    इतना ही नहीं इस प्लान में आपको कंपनी के Gemini 3 Pro-पावर्ड Nano Banana Pro का भी एक्सेस मिलेगा जिससे आप टेक्स्ट-बेस्ड इमेज जेनरेशन और एडिटिंग कर सकेंगे। इसके अलावा यह प्लान Whisk और Flow ऐप्स के लिए 200 मंथली AI क्रेडिट भी देगा, जो वीडियो और कंटेंट जेनरेशन के लिए Veo 3.1 Fast AI मॉडल का यूज करता है। इसके अलावा इस प्लान में आपको 200GB क्लाउड स्टोरेज भी फ्री मिलेगी।

