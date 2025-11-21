Google AI से बनी इमेज को पहचानना होगा आसान, Gemini को मिला नया फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने अपने एआई ऐप Gemini में गूगल एआई टूल से एडिट या क्रिएट इमेज को वेरीफाई करने का फीचर जोड़ा है। गूगल के इस फीचर को डिजिटल कंटेंट के ऑरिजन को लेकर बढ़ती चिंता के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। यूजर्स आसानी से किसी भी इमेज को Gemini ऐप में अपलोड कर सिंपल प्रॉम्प्ट - 'क्या यह एआई जेनरेटेड है?' या 'Is this AI-generated?' से यह पता कर सकते हैं कि कोई इमेज को एआई से बनाया गया है या नहीं।

शुरुआत में गूगल का यह फीचर इमेज के लिए है। गूगल एआई से बनी इमेज को पहचाने के लिए कंपनी इसमें मौजूद SynthID की मदद लेगी। गूगल ने कन्फर्म किया है कि जल्द ही इस फीचर को वीडियो और ऑडियो के लिए भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कंपनी की प्लानिंग है कि वह इस फीचर को जेमिनी ऐप के बाद Google Search में भी शामिल करेगी। इसके साथ ही गूगल इंडस्ट्री-वाइड C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) कंटेंट क्रेडेंशियल्स के लिए सपोर्ट को भी इंटीग्रेट करेगा।

कैसे काम करेगा यह फीचर? अगर कोई यूजर किसी इमेज के बारे में यह जानना चाहते हैं कि कोई इमेज Google AI ने बनी है या नहीं, तो इसे Gemini ऐप पर अपलोड करें। इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट 'क्या यह Google AI से बनाया गया है?' या 'क्या यह AI से बना है?' डालना है। इसके बाद Gemini SynthID वॉटरमार्क चेक करेगा और बताएगा कि इमेज एआई से बनी है या नहीं।