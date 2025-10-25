Garmin की ये नई स्मार्टवॉच हुई भारत में लॉन्च, फिटनेस लवर्स के लिए है खास; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Garmin Venu X1 भारत में लॉन्च हो गया है। इसे कुछ महीनों पहले ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था। ये नई प्रीमियम स्मार्टवॉच 2-इंच के टचस्क्रीन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें ऑलवेज-ऑन मोड और बिल्ट-इन LED फ्लैशलाइट दी गई है। Garmin Venu X1 में 8mm का वॉच केस है जिसमें सैफायर लेंस लगा है। इस स्मार्टवॉच में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV), ब्लड ऑक्सीजन लेवल (SpO2), स्ट्रेस ट्रैकिंग और स्लीप एनालिसिस जैसे कई हेल्थ मॉनिटरिंग टूल शामिल हैं। Garmin का कहना है कि Venu X1 एक बार चार्ज करने पर स्मार्टवॉच मोड में 8 दिन तक चल सकता है। ये वियरेबल 100 से ज्यादा प्रीलोडेड स्पोर्ट्स ऐप्स को सपोर्ट करता है और यूजर्स को सीधे कलाई से कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Garmin Venu X1 की भारत में कीमत नए Garmin Venu X1 की कीमत भारत में 97,990 रुपये रखी गई है। ये ब्लैक और मॉस कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। इसे Garmin इंडिया की वेबसाइट और Amazon से खरीदा जा सकता है। Garmin Venu X1 के स्पेसिफिकेशन्स नए Garmin Venu X1 में 2-इंच (448×486 पिक्सल) का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें ऑलवेज-ऑन मोड का ऑप्शन मौजूद है। जैसा बताया गया है, 8mm चेसिस में स्क्रैच-रेसिस्टेंट सैफायर लेंस लगा है। इसमें टाइटेनियम केसबैक और नायलॉन बैंड है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन मौजूद हैं, जिससे यूजर्स पेयर्ड स्मार्टफोन के जरिए कलाई से ही कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी। यूजर्स वॉयस कमांड से भी वॉच के कई फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं।

स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, Garmin Venu X1 में 100 से ज्यादा प्रीलोडेड स्पोर्ट्स ऐप्स दिए गए हैं, जिनमें रनिंग, गोल्फ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल हैं। वियरेबल में Garmin Coach प्लान्स भी दिए गए हैं जो रनिंग, स्ट्रेंथ और साइक्लिंग के लिए फिटनेस गोल तैयार करने में मदद करते हैं। पेयरिंग के लिए इसमें Bluetooth, ANT+, और Wi-Fi कनेक्टिविटी दी गई है और इसमें 32GB की स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा इसमें GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou सपोर्ट भी है। इसमें LED फ्लैशलाइट भी दी गई है।

Garmin Venu X1 में Garmin का Elevate रिस्ट हार्ट रेट मॉनिटर और Pulse Ox ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर शामिल है जिससे हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल ट्रैक किया जा सकता है। वियरेबल में बारोमेट्रिक अल्टीमीटर सेंसर, कंपास, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, थर्मामीटर और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिए गए हैं। ये वॉच महिलाओं के हेल्थ ट्रैकिंग और हाइड्रेशन लॉगिंग को भी सपोर्ट करती है।

इस स्मार्टवॉच में इनबिल्ट मैप्स और लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर दिया गया है। ये iPhone और Android दोनों के साथ काम करती है। Android पर यूजर्स Spotify, Deezer या Amazon Music अकाउंट से सीधे प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें Garmin Pay सपोर्ट दिया गया है जिससे यूजर्स कांटैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं और पेयर्ड स्मार्टफोन से स्मार्ट नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं।

Garmin Venu X1 में Garmin की बॉडी बैटरी एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर दी गई है जो यूजर्स को उनके एनर्जी लेवल्स ट्रैक करने में मदद करता है ताकि एक्टिविटी और रेस्ट का सही समय चुना जा सके। ये स्लीप, स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी रेट और स्किन टेम्परेचर भी ट्रैक करता है। इसमें यूजर के स्लीप, ट्रेनिंग आउटलुक और HRV स्टेटस का कस्टमाइजेबल ओवरव्यू दिखाया जाता है। ये वॉच 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है।