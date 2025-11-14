Garmin की Dash Cam X सीरीज भारत में लॉन्च, 4K तक रिकॉर्डिंग और ADAS अलर्ट्स से है लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Garmin India ने देश में अपनी नई Dash Cam X series लॉन्च की है, जिसमें इन-कार एक्सेसरी लाइनअप में चार नए मॉडल शामिल किए गए हैं। इस रेंज में Dash Cam Mini 3, Dash Cam X110, Dash Cam X210 और टॉप-एंड Dash Cam X310 शामिल हैं। हर मॉडल को साफ ऑन-रोड फुटेज कैप्चर करने और ड्राइवर्स के लिए भरोसेमंद साथी बनने के लिए डिजाइन किया गया है और वीडियो क्वालिटी Full HD से 4K तक है।

चार मॉडल और उनके फीचर्स Dash Cam Mini 3 इस लाइनअप का सबसे छोटा मॉडल है और स्क्रीन को छोड़कर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर अपनाता है। ये 1080p HD में रिकॉर्ड करता है और 140-डिग्री का वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा कवर होता है। इसमें Garmin की Clarity polarizer लेंस और HDR optics का इस्तेमाल किया गया है, जो विंडशील्ड ग्लेयर को कम करता है और रात में भी वीडियो क्वालिटी को क्लियर रखता है।

Dash Cam X110 में 2.4-इंच LCD स्क्रीन मिलती है, जिससे यूज़र्स सीधे डिवाइस पर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें Parking Guard फीचर भी है जो अगर कोई पार्क किए गए वाहन को हिट करे या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो ड्राइवर को अलर्ट करता है ।

अगला मॉडल Dash Cam X210 है, जो 1440p हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और Vault क्लाउड स्टोरेज शामिल करता है, जिससे यूजर जरूरी वीडियो ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं और फाइल खोने की चिंता नहीं रहती। X210 में Parking Guard फीचर भी मौजूद है।

अंत में आता है Dash Cam X310, जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और इसमें क्विक कंट्रोल्स के लिए टचस्क्रीन दी गई है। ये Garmin Drive ऐप के साथ काम करता है, जिससे यूजर लाइव फीड देख सकते हैं या कई कैमरों को कनेक्ट करके पूरे वाहन का कवरेज ले सकते हैं।

सेफ्टी और कनेक्टिविटी सभी Dash Cam X मॉडल्स में इन-बिल्ट GPS है जो हर ड्राइव के लिए स्पीड, टाइम और लोकेशन डिटेल्स ट्रैक करता है। इसमें G-sensor भी शामिल है, जो अचानक मूवमेंट या इंपैक्ट होने पर वीडियो को ऑटोमेटिक सेव कर देता है। ड्राइवर्स ऑफलाइन वॉइस कमांड्स का इस्तेमाल करके क्लिप सेव कर सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं वो भी बिना कैमरा छुए।

हाई-एंड X110, X210 और X310 मॉडल्स में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फीचर्स हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर अलर्ट्स और स्पीड कैमरा नोटिफिकेशन्स। इसमें एक 'Go' अलर्ट भी है जो ड्राइवर को बताता है कि सामने वाला वाहन चलना शुरू हो गया है।

Garmin Drive ऐप यूज़र्स को अपनी फुटेज देखने, व्यवस्थित करने और शेयर करने देता है। एक ऑप्शनल Vault सब्सक्रिप्शन लेने पर, ओनर क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, Parking Guard अलर्ट पा सकते हैं और Live View फीचर के जरिए अपनी कार को रियल-टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं।