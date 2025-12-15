Flipkart पर शुरू होगी Galaxy Days सेल, Samsung स्मार्टफोन मिलेंगे दमदार ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेस्ट डील्स का सीजन आ चुका है। क्रिसमस से ठीक पहले सैमसंग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू करने वाला है। फ्लिपकार्ट पर 16 दिसंबर से गैलेक्सी डेज सेल शुरू होने वाली है। यह सेल 18 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कंपनी ग्राहकों को सैमसंग के स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर, स्पेशल पेयर-अप डील, सैमसंग केयर प्लस के बेनिफिट और दूसरे सरप्राइज रिवॉर्ड ऑफर करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गैलेक्सी डेज सेल के ऑफर फ्लिपकार्ट पर शुरू होने जा रहे गैलेक्सी डेज सेल के दौरान ग्राहकों को सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन पर 12,000 रुपये तक एडिशनल एक्सचेंज बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ ही सैमसंग के स्मार्टफोन, वियरेबल या दूसरे एक्सेसरीज पर 5000 रुपये तक की छूट भी मिलेगी। सैमसंग का कहना है कि सेल के दौरान लैपटॉप पर भी बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा।

सैमसंग केयर+ का मिलेगा बेनिफिट फ्लिपकार्ट से सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने पर ग्राहकों को कंपनी सैमसंग केयर+ का भी ऑफर दे रही है। इस प्लान के साथ कंपनी सलेक्टेड गैलेक्सी स्मार्टफोन पर एक्सीडेंटल और लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है।