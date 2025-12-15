Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Flipkart पर शुरू होगी Galaxy Days सेल, Samsung स्मार्टफोन मिलेंगे दमदार ऑफर

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    Samsung के स्मार्टफोन पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। फ्लिपकार्ट पर Galaxy Days सेल शुरू होने वाली है, जिसमें सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर आकर्षक छूट ...और पढ़ें

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेस्ट डील्स का सीजन आ चुका है। क्रिसमस से ठीक पहले सैमसंग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू करने वाला है। फ्लिपकार्ट पर 16 दिसंबर से गैलेक्सी डेज सेल शुरू होने वाली है। यह सेल 18 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कंपनी ग्राहकों को सैमसंग के स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर, स्पेशल पेयर-अप डील, सैमसंग केयर प्लस के बेनिफिट और दूसरे सरप्राइज रिवॉर्ड ऑफर करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैलेक्सी डेज सेल के ऑफर

    फ्लिपकार्ट पर शुरू होने जा रहे गैलेक्सी डेज सेल के दौरान ग्राहकों को सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन पर 12,000 रुपये तक एडिशनल एक्सचेंज बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ ही सैमसंग के स्मार्टफोन, वियरेबल या दूसरे एक्सेसरीज पर 5000 रुपये तक की छूट भी मिलेगी। सैमसंग का कहना है कि सेल के दौरान लैपटॉप पर भी बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा।

    सैमसंग केयर+ का मिलेगा बेनिफिट

    फ्लिपकार्ट से सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने पर ग्राहकों को कंपनी सैमसंग केयर+ का भी ऑफर दे रही है। इस प्लान के साथ कंपनी सलेक्टेड गैलेक्सी स्मार्टफोन पर एक्सीडेंटल और लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है।

    रिवॉर्ड्स और लिमिटेड-पीरियड सरप्राइज

    फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाले गैलेक्सी डेज के दौरान सैमसंग ब्रांड स्टोर पर विजिट करने वाले ग्राहकों को सुपरकॉइन्स भी ऑफर किए जाएंगे। इसके साथ ही मिस्ट्री बॉक्स के जरिए बॉयर्स को कुछ सलेक्टेड डिवाइस के लिए खास कूपन भी मिलेंगे। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट पर पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर बेहतर एक्सचेंज बोनस भी ऑफर किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- तो क्या खत्म हो जाएगा 16GB रैम वाले फोन का दौर, 4GB रैम वाले स्मार्टफोन की फिर से होगी वापसी