Flipkart की फेस्टिव धमाका सेल 4 अक्टूबर से होगी शुरू, इतना सस्ता मिलेगा iPhone 16 Pro

Flipkart ने Big Billion Days Sale 2025 खत्म होते ही अपनी अगली सेल की घोषणा कर दी है। Flipkart फेस्टिव धमाका सेल 2025 का आगाज 4 अक्टूबर की आधी रात से होगा। इस दौरान iPhone 16 सीरीज Samsung Galaxy S24 Snapdragon Moto Edge 60 Fusion समेत कई स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही बैंक कार्ड्स पर डिस्काउंट कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart Festive Dhamaka Sale 2025 जल्द शुरू होगी, जिसका खुलासा कंपनी ने इस अपकमिंग सेल इवेंट के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के जरिए किया है। ई-कॉमर्स दिग्गज की हाल ही में Big Billion Days Sale 2025, 2 अक्टूबर को खत्म हुई थी, और अब कंपनी ने फेस्टिव सीजन के लिए अपनी अगली सेल की घोषणा कर दी है। शुरुआत की तारीख के साथ ही, कंपनी ने कई स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है, जिनमें iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) और दूसरे शामिल हैं। ग्राहक बैंक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स का भी लाभ उठा सकेंगे।

स्मार्टफोन्स पर ये होंगी डील्स डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के मुताबिक, Flipkart Festive Dhamaka Sale 2025, 4 अक्टूबर की आधी रात से शुरू होगी। इसका मतलब है कि सेल इवेंट 12 घंटे से भी कम समय में शुरू हो जाएगा। कंपनी ने हाल ही में Flipkart बिग बिलियन डेज सेल 2025 को 2 अक्टूबर को खत्म किया है। बिग बिलियन डेज सेल 2025 एक हफ्ते से ज्यादा समय तक लाइव रही, जिसमें अलग-अलग स्मार्टफोन्स डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किए गए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस बार भी HDFC बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और इंटरेस्ट-फ्री EMI ऑप्शन्स ऑफर करेगा।

अपकमिंग सेल इवेंट में iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 (Snapdragon), Motorola Edge 60 Fusion, Oppo K13x 5G, Moto G96 5G और दूसरे स्मार्टफोन्स पर इसी तरह के डिस्काउंट मिलेंगे। सेल के दौरान iPhone 16 को 56,999 रुपये की कीमत पर ऑफर किया जाएगा, जो कि उसकी 69,999 रुपये की लिस्टेड प्राइस से कम है।

वहीं, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को क्रमशः 85,999 रुपये और 1,04,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन हैंडसेट्स की मौजूदा लिस्टिंग Flipkart पर क्रमशः 1,09,999 रुपये और 1,34,999 रुपये है। दूसरी ओर, Moto Edge 60 Fusion के 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 18,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर लिस्ट किया जाएगा, जबकि इसकी मौजूदा कीमत 25,999 रुपये है। ग्राहक हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy S24 (Snapdragon) को ग्राहक 38,999 रुपये में खरीद पाएंगे।