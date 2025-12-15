Samsung के प्रीमियम 5G फोन पर 25 हजार का डिस्काउंट, एन्ड ऑफ सीजन सेल की जबरदस्त डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से कोई सस्ता प्रीमियम 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक शानदार डील लेकर आया है। इस वक्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एन्ड ऑफ सीजन सेल चल रही है जो 21 सितंबर तक लाइव रहेगी। इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन काफी सस्ते में मिल रहे हैं लेकिन सबसे जबरदस्त डील Samsung Galaxy S24 5G पर देखने को मिल रही है जो बिना किसी बैंक ऑफर के अभी 25 हजार रुपये डिस्काउंट पर मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी नए फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy S24 5G पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग ने अपना ये डिवाइस पिछले साल लॉन्च किया था। वैसे तो इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है लेकिन अभी आप इस फोन को फ्लिपकार्ट की एन्ड ऑफ सीजन सेल के दौरान सिर्फ 49,999 रुपये में खरीद सकते हैं जो इसे एक जबरदस्त डील बना रहा है। देखा जाए तो फोन पर फ्लैट 25 हजार का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां Flipkart SBI Credit कार्ड और Flipkart Axis Bank Credit कार्ड के साथ 5% तक का कैशबैक मिल रहा रहा है।

इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप 41,700 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करती है। यह डील डिवाइस के 128GB वेरिएंट पर देखने को मिल रही है।