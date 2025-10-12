Flipkart दिवाली सेल में iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो फ्लिपकार्ट आपके लिए बिग बैंग दिवाली सेल लेकर आया है, जहां से आप iPhone 16 Pro Max पर भारी छूट ले सकते हैं। हालांकि, इस सेल में Pro Max मॉडल ही नहीं बल्कि कई अन्य आईफोन भी काफी सस्ते में मिल रहे हैं लेकिन प्रो मैक्स मॉडल काफी सस्ते में मिल रहा है। अभी आप इस iPhone को इसकी लॉन्च कीमत से काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। कंपनी इस डिवाइस पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जिससे आप इस डिवाइस को और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। चलिए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

iPhone 16 Pro Max पर डिस्काउंट ऑफर Apple ने पिछले साल अपनी iPhone 16 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज के तहत iPhone 16 Pro Max भी पेश किया गया था, जो इस सीरीज का टॉप मॉडल था। कंपनी ने इस डिवाइस को 1,34,900 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट सेल में आप इस फोन को सिर्फ 1,14,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी फोन पर आपको फ्लैट 19,901 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है।

इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है। कंपनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन के साथ फोन पर 2500 रुपये तक की छूट दे रही है, जबकि फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ 4000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

iPhone 16 Pro Max के खास फीचर्स iPhone 16 Pro Max के फीचर्स काफी हद तक iPhone 16 Pro जैसे ही हैं, Pro Max मॉडल में Pro मॉडल के मुकाबले बड़ी डिस्प्ले दी गई है और इसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर है। iPhone 16 Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। फोन A18 Pro चिपसेट से लैस है, जो सिक्स-कोर प्रोसेसर है।