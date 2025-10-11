iPhone 16 Plus पर मिल रही है इतनी बड़ी छूट, अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं...यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली करीब है, और अगर आप नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। iPhone 16 Plus को Reliance Digital की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी बड़ी छूट के साथ ऑफर किया जा रहा है। इस तरह के ऑफर iPhone पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए जानते है डील के बारे में।

इस तरह के डिस्काउंट ज्यादा समय तक नहीं उपलब्ध रहते। इसलिए अगर iPhone 16 Plus आपकी विशलिस्ट में है, तो जल्दी फैसला लेना बेहतर होगा। Apple iPhone 16 Plus पर ये है डील Apple iPhone 16 Plus को भारत में 79,900 रूपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Reliance Digital की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फ्लैगशिप फोन अब 67,990 रुपये में लिस्टेड है। इसका मतलब है कि रिटेलर iPhone 16 Plus पर 11,910 रुपये की फ्लैट छूट दे रहा है। ये कीमत फोन के 128GB वेरिएंट के लिए है। साथ ही यहां EMI ऑप्शन्स भी हैं।

Apple iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स Apple iPhone 16 Plus में 6.7-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अंदर Apple A18 चिपसेट मौजूद है और ये सभी Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, iPhone 16 Plus को IP68 रेटिंग मिली है और इसमें एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है। टेक कंपनी के मुताबिक, iPhone 16 Plus में 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है।