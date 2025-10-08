Flipkart Diwali Sale: फिर से iPhone 16 समेत इन मोबाइल्स पर सबसे बड़ा डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट जल्द ही बिग बैंग दिवाली सेल लेकर आ रहा है जो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इस सेल में iPhone 16 Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Ultra जैसे कई स्मार्टफोन कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। iPhone 16 फिर से 56000 रुपये से कम में मिल सकता है। Google Pixel 9a को बैंक ऑफर्स के बाद 40000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल को मिस कर दिया है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आपको फिर से कई स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। जी हां, फ्लिपकार्ट एक बार फिर नई सेल के साथ वापस आ रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल तोर पर अपनी बिग बैंग दिवाली सेल की घोषणा कर दी है, जो 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर हैं, तो आपको हर सेल की तरह दूसरों से 24 घंटे पहले डील्स का बेनिफिट मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान एक बार फिर iPhone 16 Pro Max, Pixel 10, Samsung Galaxy S25 Ultra और Galaxy S25 जैसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स सबसे कम कीमत पर मिल सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने सेल से पहले ही कुछ ऑफर्स की घोषणा कर दी है, जिससे खरीदारों को तैयारी करने और खरीदारी करने का टाइम मिल सके। चलिए कुछ स्मार्टफोन्स डील्स के बारे में जानते हैं...

Flipkart Diwali Sale: iPhone डील्स फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में iPhone 16 फिर से 56,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में अगर आप बिग बिलियन डेज के दौरान डील से चूक गए हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी ऑफर्स की कीमत और बैंक ऑफर्स की घोषणा नहीं की है। इसी तरह सेल के दौरान iPhone 16 Pro Max भी 1,03,900 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। बता दें कि इस डिवाइस को भारत में 1,44,990 रुपये में लॉन्च किया था।

गूगल के स्मार्टफोन पर डील्स iPhone ही नहीं सेल के दौरान Google Pixel 9a भी सस्ते में मिलेगा, जिसे 49,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफर्स के बाद आप इस फोन को सेल में 40,000 रुपये से कम में खरीद सकेंगे, जो इसे एक बेहतरीन डील बना देगा। जबकि Pixel 10 जो 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ था वो कम होकर सिर्फ 67,999 रुपये में मिल सकता है। इसके अलावा Pixel 9 Pro Fold जिसे 1,72,999 रुपये में पेश किया गया था, ये भी सिर्फ 99,999 रुपये में उपलब्ध हो सकता है।