Flipkart सेल में Apple के AirPods Pro 2 पर बड़ा डिस्काउंट, चेक करें डील

फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव धमाका सेल 2025 में Apple AirPods Pro 2nd Gen पर भारी छूट मिल रही है। 26900 रुपये की कीमत वाले ये एयरपॉड्स अब केवल 14740 रुपये में उपलब्ध हैं जिसमें HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑफर भी शामिल है। H2 चिप डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और बेहतर एक्टिव नॉयज कैंसलेशन जैसे फीचर्स के साथ AirPods Pro 2 शानदार ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर पहले बिग बिलियन डेज सेल चल रही थी जिसके बाद अब फेस्टिव धमाका सेल 2025 जोरों पर है, जिसमें सैमसंग, एपल, श्याओमी, ओप्पो, वीवो, नथिंग और सोनी जैसे ब्रांड्स के अलग-अलग गैजेट्स पर बंपर डिस्काउंट देखने को मिल रही है। सेल में न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि स्मार्ट टीवी, ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट समेत कई प्रॉउट्स पर डिस्काउंट मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

होम एप्लायंसेज जैसे वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पीसी और लैपटॉप भी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। हालांकि इस सेल में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सितंबर 2022 में लॉन्च हुए Apple AirPods Pro 2nd Gen पर भी भारी छूट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत 15 हजार रुपये से कम हो जाती है। चलिए आज हम आपको इसी शानदार डील के बारे में विस्तार से बताते हैं...

AirPods Pro 2 पर डिस्काउंट ऑफर एपल ने ये Airpods Pro भारत में 2022 में लॉन्च किए थे। उस वक्त इन Airpods की शुरुआती कीमत 26,900 रुपये थी। हालांकि अभी आप फ्लिपकार्ट की फेस्टिव धमाका सेल में इन AirPods Pro को ऑफर्स के बाद सिर्फ 14,740 रुपये में खरीद सकते हैं। जी हां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन TWS पर जबरदस्त छूट दे रहा है। इसका मतलब है कि आप TWS पर 12,160 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

हालांकि ये कीमत आपको बैंक ऑफर के साथ मिलने वाली है। कंपनी इन TWS पर HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ 1750 रुपये तक की छूट दे रही है जिसके बाद इनकी कीमत सिर्फ 14,740 रुपये रह जाती है। जबकि बिना बैंक ऑफर के आप इन AirPods को 16,490 रुपये में खरीद सकते हैं।

AirPods Pro 2 के खास फीचर्स फीचर्स की बात करें तो AirPods Pro 2 पहली पीढ़ी के AirPods Pro के अपग्रेड हैं जिसमें आपको H2 चिप देखने को मिल जाती है। AirPods में हेड ट्रैकिंग के साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। साथ ही ये पर्सनलाइज्ड स्पैटियल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। AirPods में बेहतर ऑडियो क्वालिटी वाला एक कस्टम हाई-एक्सकर्शन ड्राइवर भी दिया गया है, जिसे ईयरफोन के स्टेम में इंटीग्रेटेड कंट्रोल के लिए एक फाॅर्स सेंसर भी दिया गया है।