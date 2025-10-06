Flipkart Vs Amazon सेल: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 16? खरीदने से पहले देखें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क नई दिल्ली। अगर आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर Apple iPhone 16 पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अमेज़न पर यह फोन 66990 रुपये में उपलब्ध है वहीं फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 58999 रुपये है। बैंक ऑफर्स के साथ और भी कम कीमत पर आप इसे खरीद सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से नए iPhone में अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां तो अभी नया iPhone लेने का बेस्ट टाइम हो सकता है। जी हां, इस वक्त अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है जहां Apple iPhone 16 पर 11,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे यह डिवाइस पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गया है। चाहे आप अपना पुराना फोन अपग्रेड करना चाहते हों या किसी को प्रीमियम डिवाइस इस दिवाली गिफ्ट करने की सोच रहे हों, यह डील आपको मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए जानें Flipkart या Amazon, किस सेल में इस फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है...

Flipkart Vs Amazon सेल: iPhone 16 डील एपल ने पिछले साल iPhone 16 को भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था लेकिन नई आईफोन 17 सीरीज के आते ही कंपनी ने डिवाइस की कीमत में लगभग 10 हजार रुपये की कटौती की, जिसके बाद फोन की कीमत 69,999 रुपये हो गई। वहीं, अभी दो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart और Amazon पर साल की बड़ी सेल जारी है। इस दौरान ये फोन काफी ज्यादा कम कीमत पर मिल रहा है।

अमेजन पर यह फ्लैगशिप हैंडसेट फिलहाल 66,990 रुपये में लिस्टेड है। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स दिग्गज iPhone 16 पर 3,009 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 की कीमत 58,999 रुपये है। यानी देखा जाए तो बिना बैंक कार्ड ऑफर के फ्लिपकार्ट ज्यादा बेहतर डील दे रहा है।

हालांकि अमेजन Axis Bank Credit Card EMI, IDFC First Bank Credit Card EMI और नॉन-EMI और Bank of Baroda Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फ्लैट 4000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है जिससे फोन की कीमत काफी कम हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 1500 का डिस्काउंट दे रहा है।

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है लेकिन यह एक 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। डिवाइस में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है। डिवाइस HDR कंटेंट और ट्रू टोन को सपोर्ट करता है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें A18 चिपसेट है जो एपल इंटेलिजेंस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस 22 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है और वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। फोन में साथ ही IP68 रेटिंग दी गई है।