Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone 16 Pro पर फिर मिल रहा सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट एक बार फिर बिग फेस्टिवल धमाका सेल में iPhone 16 Pro को कम कीमत पर खरीदने का अवसर दे रहा है। पिछली सेल में चूक गए ग्राहकों के लिए यह फोन ₹89999 में उपलब्ध है जबकि इसकी शुरुआती कीमत ₹119000 थी। इसमें 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले A18 Pro चिप और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    iPhone 16 Pro पर फिर मिल रहा सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें डील

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप पिछले कुछ वक्त से नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं और फ्लिपकार्ट की हालिया बिग बिलियन डेज सेल में iPhone 16 Pro पर मिलने वाली डील को भी मिस कर गए हैं? तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक बार फिर इस फोन को सस्ते दाम में खरीदने का मौका लेकर आया है। जी हां, इस बार कंपनी बिग फेस्टिवल धमाका सेल लेकर आई है, जहां iPhone 16 Pro एक बार फिर अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। आइए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट ऑफर

    एपल ने पिछले साल iPhone 16 Pro को ₹1,19,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन पिछली बिग बिलियन डेज सेल में कंपनी इसे सिर्फ ₹69,999 में खरीदने का मौका दे रही थी, लेकिन कई लोग पिछली साल में इस फोन को नहीं खरीद पाए थे। अब इसी वजह से कंपनी बिग फेस्टिवल धमाका सेल लेकर आई है जिस दौरान कंपनी एक बार फिर इस फोन पर शानदार ऑफर दे रही है।

    यहां से अभी आप इस फोन को सिर्फ 89,999 रुपये में खरीद सकते हैं। हालांकि फोन बार बार 'सोल्ड आउट' हो रहा है, इसलिए 'Notify me' वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही फोन का स्टॉक वापस आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस फोन को सस्ते में खरीद सकें।

    iPhone 16 Pro के खास फीचर्स

    iPhone 16 Pro के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है। फोन में A18 Pro चिप दी गई है जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए यह एक दमदार प्रोसेसर है। आप इस डिवाइस पर हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं। कैमरे के मामले में भी फोन काफी शानदार है, जहां पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।

    फोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया गया है। सेल्फी के दीवानों के लिए सामने की तरफ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में कैमरे के लिए एक खास कंट्रोल बटन भी दिया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है। फिलहाल यह फोन लेटेस्ट iOS 26 पर चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- जिसका डर था वही हुआ...Flipkart पर कैंसिल हुए सस्ते iPhone वाले ऑर्डर, X पर यूजर्स ने शेयर किया दर्द!