Samsung Galaxy S24 FE को 30 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका, जानें कहां मिल रही है ये धमाकेदार डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Bang Diwali sale 2025 सेल शुरू होने वाली है। इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर सभी प्रोडक्ट पर जमकर डिस्काउंट ऑफर किए जाएंगे। अगर आप बिग बिलियन डेज सेल के दौरान स्मार्टफोन खरीदने से चूक गए हैं तो अब भी बेस्ट डील्स मिल रही है। अभी फ्लिपकार्ट पर Samsung Galaxy S24 FE स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है।

फ्लिपकार्ट पर Samsung Galaxy S24 FE स्मार्टफोन को 31 हजार रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। बैंक ऑफर के साथ तो इस फोन को और भी कम में खरीद सकते हैं। यहां हम आपको इस फोन पर मिल रही डील के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy S24 FE ऑफर डिटेल्स Samsung Galaxy S24 FE स्मार्टफोन को भारत में कंपनी ने 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। अब फ्लिपकार्ट पर चल रही फेस्टिव सेल के दौरान इस फोन पर 29 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के साथ सैमसंग का यह अफोर्डेबल प्रीमियम स्मार्टफोन को 30,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है।

अगर आप फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड और Axis Bank Flipkart डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो इस फोन पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके साथ ही सैमसंग के इस फोन पर एक्सचेंज बोनस का भी बेनिफिट लिया जा सकता है।

Samsung Galaxy S24 FE स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Samsung Galaxy S24 FE स्मार्टफोन में 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। सैमसंग के अफोर्डेबल प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S24 FE में कंपनी ने इन-हाउस Exynos 2400e चिपसेट दिया है। सैमसंग का यह फोन 8GB रैम के साथ दो स्टोरेज ऑप्शन 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा गया है। सैमसंग का यह फोन 4700mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है।