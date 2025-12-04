Flipkart Buy Buy 2025 सेल होने वाली है शुरू, सस्ता मिलेगा iPhone 16; जानें बाकी डील्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट की Buy Buy 2025 सेल जल्द ही भारत में शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नया सेल इवेंट छह दिनों तक चलेगा, जिसमें Samsung, Oppo, Apple, Poco, Vivo, Acer और Mivi जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन, लैपटॉप, ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी कुछ बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट देकर कस्टमर्स को अपनी सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा करने देगी। इसके अलावा, बायर्स को कैशबैक ऑफर और आसान EMI ऑप्शन भी दिए जाएंगे। फ्लिपकार्ट के पेड सब्सक्राइबर्स को बाकी सभी से 24 घंटे पहले सेल इवेंट का एक्सेस मिलेगा।

Flipkart Buy Buy 2025 Sale 5 दिसंबर से शुरू होगी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि उसकी फ्लिपकार्ट Buy Buy 2025 सेल 5 दिसंबर से शुरू होगी और 10 दिसंबर तक लाइव रहेगी। नई सेल इवेंट के दौरान, कंपनी अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन, लैपटॉप, TWS और ब्लूटूथ स्पीकर डिस्काउंटेड कीमतों पर देगी। फ्लिपकार्ट ने ये भी घोषणा की है कि वह कुछ बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर कस्टमर्स को इंस्टैंट डिस्काउंट देगी। हालांकि, पार्टनर बैंकों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं।

फ्लिपकार्ट की अपकमिंग Buy Buy 2025 सेल के लिए फ्लिपकार्ट ब्लैक और VIP सब्सक्राइबर और फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर को 24 घंटे पहले एक्सेस देगा। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, कंपनी बयार्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी। कस्टमर आसान EMI ऑप्शन और कैशबैक ऑफर का भी फायदा उठा पाएंगे। ऑनलाइन रिटेलर ने अलग-अलग स्मार्टफोन पर डील्स भी टीज की हैं। Poco M7 Plus 5G फ्लिपकार्ट Buy Buy 2025 सेल के दौरान 10,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगा, जो इसकी लिस्टेड कीमत 15,999 रुपये से कम है। Vivo T4x 5G और Oppo K13x 5G को 13,499 रुपये और 10,499 रुपये की कम कीमतों पर सेल किया जाएगा, जो फ्लिपकार्ट पर रेगुलर 14,499 रुपये और 15,999 रुपये में लिस्टेड हैं।

X पर एक पोस्ट में, फ्लिपकार्ट ने टीज किया कि कस्टमर Buy Buy 2025 सेल के दौरान iPhone 16 को 55,999 रुपये में खरीद पाएंगे। हैंडसेट की अभी की रिटेल कीमत 69,900 रुपये है। इसका मतलब है कि लोग फोन खरीदते समय लगभग 14,000 रुपये बचा पाएंगे। इसी तरह, Samsung Galaxy S24 के Snapdragon 8 Gen 3 वाले मॉडल की सेल कीमत 40,999 रुपये होगी, जो इसकी लिस्टेड कीमत 74,999 से कम होगी। स्मार्टफोन के अलावा, Intel Core i5 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला Samsung Galaxy Book 4 42,990 रुपये में सेल में उपलब्ध होगा। गौर करने वाली बात ये है कि इन कीमतों में बैंक डिस्काउंट भी शामिल होंगे।