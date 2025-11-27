Flipkart Sale: iPhone 16, Galaxy S24 और Pixel 10 जैसे फोन्स मिल रहे हैं इतने सस्ते
Flipkart's Black Friday Sale की शुरुआत 23 नवंबर को हुई थी। ये सेल 28 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान ग्राहकों को ढेरों फोन्स पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। iPhone 16 69,999 रुपये से घटकर 57,999 रुपये पर लिस्टेड है। वहीं, Google Pixel 10 अब 79,999 रुपये की जगह घटकर 67,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। आइए जानते हैं बाकी डील्स।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल 23 नवंबर को शुरू हुई और ये 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर खास डिस्काउंट मिल रहे हैं। इस सेल में स्मार्टफोन, वियरेबल्स, होम एंटरटेनमेंट डिवाइस, टेलीविजन, लैपटॉप, PC, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम कीमत मिल रहे हैं। गैजेट्स के साथ-साथ, फ्लिपकार्ट- कपड़े, रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान और फर्नीचर के पीस भी कम कीमत पर दे रहा है। खरीदार पेमेंट करने के लिए UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग पेमेंट किश्तों में देना चाहते हैं उनके लिए EMI प्लान भी उपलब्ध हैं।
टॉप टेक डील्स और बैंक ऑफर्स
BOBCARD और HSBC कार्डहोल्डर्स क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन दोनों पर 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर्स से प्रोडक्ट्स की इफेक्टिव कीमत और कम हो सकती है। खास बात ये है कि सभी ऑफर्स लागू नियमों और शर्तों के अधीन हैं। फ्लिपकार्ट ने कन्फर्म किया है कि सैमसंग की Galaxy S25 series को ऑनगोइंग ब्लैक फ्राइडे सेल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर लिस्ट किया गया है। boAt और Mivi को इवेंट के लिए एसोसिएट स्पॉन्सर के तौर पर चुना गया है।
इंटेल कोर-पावर्ड गेमिंग लैपटॉप भी ऑनगोइंग ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कन्फर्म किया है कि इन लैपटॉप की कीमतें EMI ऑप्शन के साथ हर महीने 5,416 रुपये से शुरू होती हैं। HDFC बैंक और SBI कार्ड यूजर्स को EMI ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा 10 परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस इवेंट में Asus Chromebooks जैसे आइटम्स पर ऑफर्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा बैंक-बेस्ड बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं।
Flipkart की ब्लैक फ्राइडे सेल लाइव होने के बाद से कई स्मार्टफोन काफी कम कीमत पर मिल रहे हैं। iPhone 16 69,999 रुपये से घटकर 57,999 रुपये पर लिस्टेड है। वहीं, Google Pixel 10 अब 79,999 रुपये से घटकर 67,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। Samsung का Galaxy S24 का Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर वर्जन 74,999 रुपये से घटकर 40,999 रुपये पर आ गया है। सैमसंग ने Galaxy S24 FE की कीमत भी घटाकर 31,999 रुपये कर दी है, जो इसकी ओरिजिनल कीमत 59,999 रुपये से काफी कम है।
मिड-रेंज सेगमेंट फोन्स की बात करें तो Vivo V60 5G की कीमत 43,999 रुपये से कम होकर 36,999 रुपये हो गई है। जबकि, Vivo T4 Ultra 5G 40,999 रुपये से कम होकर 33,999 रुपये में मिल रहा है। दूसरी खास डील्स की बात करें तो Oppo Reno 14 5G 42,999 रुपये से कम होकर 34,200 रुपये में मिल रहा है। iPhone 14 अभी 54,999 रुपये की जगह 44,499 रुपये में लिस्टेड है।
