Flipkart Big Billion Days Sale: टॉप 5 स्मार्टफोन डील्स, लिस्ट में सैमसंग और Vivo का शानदार 5G फोन भी

    फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो गई है जिसमें कई स्मार्टफोन कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इस सेल में 40000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप 5 स्मार्टफोन डील्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनमें Nothing Phone (3) Google Pixel 9 Samsung Galaxy S24 Motorola Razr 60 और Vivo T4 Ultra शामिल हैं। ये स्मार्टफोन्स शानदार फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ किफायती दामों पर मिल रहे हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर आज से बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो गई है। सेल के दौरान कई स्मार्टफोन इस वक्त सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। वहीं, हमने आपके लिए सेल की कुछ टॉप डील्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें फ्लैगशिप और मिड-रेंज डिवाइस शामिल हैं। खास बात यह है कि इन डिवाइस की कीमत 40,000 रुपये से कम है। इसमें न सिर्फ सैमसंग के लेटेस्ट गैलेक्सी डिवाइस बल्कि वीवो और गूगल जैसे ब्रांड के फोन भी शामिल हैं। चलिए सेल की टॉप 5 डील्स पर एक नजर डालते हैं...

    Nothing Phone (3)

    फ्लिपकार्ट की सेल में ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph इंटरफेस के लिए पॉपुलर नथिंग फोन (3) इस वक्त काफी कम कीमत में मिल रहा है जहां से आप इसे सिर्फ 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। डिवाइस एक अनोखे लुक के साथ आता है जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

    Google Pixel 9

    फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए गूगल का ये पिक्सेल 9 इस सेल में एक बेस्ट डील लग रहा है जिसे अब आप सिर्फ 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह गूगल के एआई कैमरे और क्लीन एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के साथ आता है। इस प्राइस पर ये बेस्ट कैमरा फोन्स में से एक बन गया है।

    Samsung Galaxy S24

    सेल में सैमसंग का ये फ्लैगशिप डिवाइस भी अब सिर्फ 39,999 रुपये में मिल रहा है। पावरफुल प्रोसेसर, शार्प डिस्प्ले और दमदार कैमरों से लैस, यह डिवाइस परफॉर्मेंस और कैमरा के मामले में मार्केट में सबसे किफायती फ्लैगशिप में से एक बन गया है।

    Motorola Razr 60

    ऐसा देखा गया है कि फोल्डेबल फोन महंगे होते हैं, लेकिन सेल में तो मोटोरोला का ये डिवाइस भी अब सिर्फ 39,999 रुपये में बिक रहा है। डिवाइस का स्टाइलिश फ्लिप डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर इसे परफॉर्मेंस के साथ इस प्राइस पर एक बेस्ट फ्लिप फोन बना देता है।

    Vivo T4 Ultra

    फ्लिपकार्ट की इस Big Billion Days Sale के दौरान वीवो का ये अल्ट्रा डिवाइस भी अब सिर्फ 33,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बेहतरीन परफॉर्मेंस और दमदार कैमरा के साथ आने वाला ये डिवाइस मिड-रेंज सेगमेंट में काफी बेहतरीन फोन है।

