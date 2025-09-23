Google के मुड़ने वाले फोन पर सबसे शानदार डील, लगभग iPhone Air जितनी हुई कीमत

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में Google Pixel लाइनअप पर शानदार डील्स मिल रही हैं। Pixel 9 Pro Fold पर 53000 रुपये तक का डिस्काउंट है जिससे यह 119999 रुपये में उपलब्ध है। Pixel 9 केवल 34999 रुपये में मिल रहा है। Pixel 9 Pro Fold में Tensor G4 चिपसेट 8-इंच का OLED डिस्प्ले और 48MP कैमरा है। यह डिवाइस 7 साल तक OS अपडेट के साथ आता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर आज यानी 23 सितंबर से बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो गई है। इस सेल के दौरान वैसे तो कई स्मार्टफोन्स सस्ते में मिल रहे हैं लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म गूगल के Pixel लाइनअप पर शानदार डील्स दे रहा है। इस बार तो न सिर्फ रेगुलर फोन बल्कि गूगल के Pixel 9 Pro Fold पर भी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सेल में इस डिवाइस पर 53,000 रुपये तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है जबकि Pixel 9 भी सिर्फ 34,999 रुपये में मिल रहा है। आइए फ्लिपकार्ट की इस डील पर एक नजर डालते हैं...

Google Pixel 9 Pro Fold पर डिस्काउंट ऑफर फ्लिपकार्ट की सेल में इस वक्त Pixel 9 Pro Fold सिर्फ 1,19,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी सेल कीमत इसकी लॉन्च कीमत 1,72,999 रुपये से लगभग 53,000 रुपये कम है। इस फोल्डेबल डिवाइस की कीमत लगभग iPhone Air के जितनी हो गई है जो एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किया है। बता दें कि यह डील Google Pixel 9 Pro Fold के 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर मिल रही है।

Google Pixel 9 Pro Fold के फीचर्स गूगल के इस शानदार डिवाइस में आपको Tensor G4 चिपसेट देखने को मिलता है जिसके साथ Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर भी मिल रहा है। यह डिवाइस लेटेस्ट Android पर चलता है और इसे 7 साल तक OS अपडेट मिलने वाले हैं। डिवाइस में 8-इंच का OLED सुपर रियल फ्लेक्स डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,700 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करता है। जबकि कवर डिस्प्ले 6.3 इंच का है, जो एक OLED पैनल है। डिवाइस में 4,650mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।