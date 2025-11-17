Smart TV छोड़िए! आ गया सस्ता AI फीचर्स वाला प्रोजेक्टर जो देगा थिएटर वाली फील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए! टेक कंपनी FIZIX ने भारत में अपना नया प्रोजेक्टर लॉन्च किया है जिसे कंपनी ने FIZIX FX-PRO के नाम से पेश किया है। यह कंपनी का पहला ऐसा प्रोजेक्टर होने वाला है जिसमें AI मेमोरीसिंक और AI ब्राइटबूस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन फीचर्स से इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही इससे पिक्चर क्वालिटी भी पहले से बेहतर मिलती है। चलिए इसके कुछ खास फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

FIZIX FX-PRO प्रोजेक्ट के फीचर्स यह एक फुल HD प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 8.3 मिलियन से ज्यादा पिक्सल दिए गए हैं। इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में आपको पिक्चर क्वालिटी काफी क्लियर और शार्प मिलती है। इसका नेटिव रिजॉल्यूशन 1920x1080 है, जबकि आप इसमें 4K वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसका 30000:1 कंट्रास्ट रेशियो वीडियो के कलर और डेप्थ को बढ़कर बेहतर एक्सपीरियंस देता है।

प्रोजेक्ट में AI ब्राइटबूस्ट टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको AI ब्राइटबूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, जो 1800 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसकी मदद से ये रौशनी वाले कमरे में भी साफ और ब्राइट पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल न सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी आसानी से कर सकते हैं।

अपने आप सेट हो जाएगी स्क्रीन इतना ही नहीं इस इस प्रोजेक्टर में दिया गया AI मेमोरीसिंक फीचर प्रोजेक्टर को किसी भी जगह को पहचानने और अपने आप स्क्रीन एडजस्ट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में ऑटो फोकस, ऑटो रोटेशन करेक्शन, स्क्रीन अलाइनमेंट और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं, यानी प्रोजेक्टर चाहे जैसे भी रखा हो, स्क्रीन आपको सही दिखाई देगी।

कनेक्टिविटी फीचर्स कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ 5.2, डुअल-बैंड वाई-फाई, 2 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 9.0, 64GB स्टोरेज और 2GB रैम मिलती है, ताकि आप सीधे प्रोजेक्टर पर ही YouTube, Netflix और Prime Video जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें।