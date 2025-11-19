पहले AWS और Microsoft Azure अब Cloudflare आउटेज; बार-बार क्यों ठप पड़ रही ऑनलाइन सेवाएं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बीते मंगलवार को Cloudflare आउटेज के चलते दुनियाभर में इंटरनेट सर्विस प्रभावित रही। इस गड़बड़ी के चलते बड़ी ऑनलाइन कंपनियां जैसे - X, ChatGPT, Perplexity, Claude और Canva जैसी वेबसाइट और ऐप एक साथ डाउन हो गई। इससे पहले अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और Microsoft Azure आउटेज के चलते बड़ी बड़ी वेबसाइट ठप पड़ गई थी। इससे यह तो साफ हो जाता है कि आज इंटरनेट एक-दूसरे से इतना जुड़ा है कि किसी एक कंपनी में छोटी सी गड़बड़ी पूरी दुनिया के यूजर्स को प्रभावित कर सकती हैं।

[UPDATE: Cloudflare ने बयान जारी कर बताया है कि उसने अपने सिस्टम में मौजूद बग को फिक्स कर दिया है। सभी ऑनलाइन सर्विस बहाल हो गई हैं।] Cloudflare है क्या और यह इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो यह समझें कि Cloudflare कोई वेबसाइट या ऐप नहीं है। यह इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कंपनी है। इसका काम किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को मैनेज करने, उस वेबसाइट के यूजर्स को साइबर अटैक से बचाने के साथ वेबसाइट को यूजर्स के डिवाइस में तेजी से लोड करने का काम करती है। यानी यह लाखों यूजर्स और वेबसाइट के बीच एक सिक्योर पाथ तैयार करने का काम करती है, ताकि यूजर्स ऑनलाइन सर्विसेज को सिक्योर और सीमलेस तरीके से इस्तेमाल कर पाएं।



मंगलवार को जब Cloudflare में टेक्निकल ग्लिच आया तो एक साथ कई वेबसाइट और ऐप्स ठप पड़ गए। Cloudflare के चीफ टेक्निकल ऑफिसर Dane Knecht ने बताया कि क्लाउडफ्लेयर की बॉट डिटेक्शन और सिक्योरिटी सर्विस में एक पुराना बग - latent bug मौजूद था, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। कंपनी ने जब रूटीन कॉन्फिगरेशन अपडेट किया तो यह बग एक्टिवेट हो गया, जिससे उनकी कुछ सर्विस क्रैश होने लगी। यह किसी तरह का साइबर अटैक या हैकिंग से जुड़ा मामला नहीं था।

AWS और Microsoft Azure आउटेज Cloudflare आउटेज से पहले दो और बड़ी कंपनियां AWS और Microsoft Azure में भी आउटेज देखने को मिला, जिससे दुनियाभर की बड़ी कंपनियां और ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई थी।



AWS Outage: दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनी AWS पिछले महीने डाउन हो गई थी। इस आउटेज के चलते Reddit, Snapchat, WhatsApp, Signal, Roblox, Fortnite, Xbox और PlayStation जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों की वेब सर्विसेज ठप हो गई हैं। इसका असर दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स पर हुआ था।



AWS में आउटेज की वजह बताते हुए Amazon ने बताया कि उनके DNS मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पुराना बग मौजूद था, जो एक अपडेट के चलते एक्टिव हो गया था। इसकी वजह से एडब्ल्यूएस सर्विस ठप हो गई थी। अमेजन को इस आउटेज को फिक्स करने और ऑनलाइन सर्विस बहाल करने में 15 घंटे तक का समय लग गया था



Microsoft Azure Outage: AWS के कुछ दिन बाद ही Microsoft Azure में भी आउटेज देखने को मिला। इसके चलते Microsoft 365, Xbox Live, Minecraft, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Heathrow Airport, Costco और Starbucks जैसी बड़ी कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ गई। Microsoft ने बताया कि उनके DNS से टेक्निकल ग्लिच के चलते यह प्रॉब्लम हुई।