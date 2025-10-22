ChatGPT Atlas: ओपनएआई लेकर आया एआई से लैस अपना वेब ब्राउजर, Google Chrome से कितना है अलग?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपना वेब ब्राउजर ChatGPT Atlas लॉन्च किया है। यह AI-पावर्ड वेब ब्राउजर, जिसे कंपनी ने चैटबॉट से लैस किया है। कंपनी का दावा है कि यह गूगल के क्रोम और एपल के सफारी ब्राउजर के मुकाबले स्मार्ट सुपर-असिस्टेंट फीचर से लैस है। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने इस ब्राउजर को लॉन्च करते हुए कहा कि यह वह समय है जब हम वेब ब्राउजर को यूज करने के मायने को फिर से परिभाषित कर सकते हैं।

क्या है ChatGPT Atlas? OpenAI के मुताबिक, ChatGPT Atlas एआई से लैस ब्राउजर है। अन्य ब्राउजर में AI एड-ऑन फीचर के रूप में होता। बात करें Atlas ब्राउजर की तो इसमें ChatGPT को वेब नेविगेशन, सर्च और प्रोडक्टिविटी के केंद्र में रखा गया है।

इस ब्राउजर को कंपनी ने फिलहाल macOS के लिए लॉन्च किया गया है । इसे तीन सब्सक्रिप्शन मोड - Free, Plus, Pro और Go में लाया गया है। बिजनेस यूजर्स के लिए यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इसके साथ ही इंटरप्राइज और एजुकेशन यूजर्स भी इसे ऑप्शनल रूप में एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी जल्द ही इसे Windows, iOS और Android के लिए पेश कर सकता है।