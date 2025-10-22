ChatGPT Atlas: ओपनएआई लेकर आया एआई से लैस अपना वेब ब्राउजर, Google Chrome से कितना है अलग?
OpenAI ने ChatGPT Atlas नामक एक नया AI-संचालित वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। यह गूगल क्रोम और एपल सफारी को टक्कर देगा। CEO सैम अल्टमैन के अनुसार, यह ब्राउज़र वेब उपयोग को फिर से परिभाषित करेगा। ChatGPT Atlas वेब नेविगेशन और उत्पादकता को बेहतर बनाता है। यह macOS के लिए उपलब्ध है और जल्द ही Windows, iOS और Android पर भी आएगा। इसमें प्राइवेसी फीचर्स भी हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपना वेब ब्राउजर ChatGPT Atlas लॉन्च किया है। यह AI-पावर्ड वेब ब्राउजर, जिसे कंपनी ने चैटबॉट से लैस किया है। कंपनी का दावा है कि यह गूगल के क्रोम और एपल के सफारी ब्राउजर के मुकाबले स्मार्ट सुपर-असिस्टेंट फीचर से लैस है। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने इस ब्राउजर को लॉन्च करते हुए कहा कि यह वह समय है जब हम वेब ब्राउजर को यूज करने के मायने को फिर से परिभाषित कर सकते हैं।
क्या है ChatGPT Atlas?
OpenAI के मुताबिक, ChatGPT Atlas एआई से लैस ब्राउजर है। अन्य ब्राउजर में AI एड-ऑन फीचर के रूप में होता। बात करें Atlas ब्राउजर की तो इसमें ChatGPT को वेब नेविगेशन, सर्च और प्रोडक्टिविटी के केंद्र में रखा गया है।
इस ब्राउजर को कंपनी ने फिलहाल macOS के लिए लॉन्च किया गया है । इसे तीन सब्सक्रिप्शन मोड - Free, Plus, Pro और Go में लाया गया है। बिजनेस यूजर्स के लिए यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इसके साथ ही इंटरप्राइज और एजुकेशन यूजर्स भी इसे ऑप्शनल रूप में एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी जल्द ही इसे Windows, iOS और Android के लिए पेश कर सकता है।
Atlas ब्राउजर की खूबियां
- Atlas ब्राउजर के साइडबार में ChatGPT हर वेब पेज पर इनेबल रहता है। यह वेब पेज पर दिख रहे कंटेंट को एक्सेस कर सवालों के जवाब देता है। यूजर को कंटेंट को कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी।
- Atlas ब्राउजर में इनबिल्ट ChatGPT Memory है जो पिछली बातचीत और ब्राउजिंग की हिस्ट्री को याद रखता है। यूजर एक प्रॉम्प्ट लिखकर पुरानी वेब हिस्ट्री भी एक्सेस कर सकते हैं।
- अन्य ब्राउजर की तरह इसमें शॉर्टकट्स नहीं हैं। बल्कि एक स्मार्ट सर्च स्टार्टपॉइंट, जिसमें यूजर सीधे सवाल पूछ सकते हैं या यूआरएल डाल कर कंटेंट देख सकते हैं।
- Atlas ब्राउजर में Agent Mode फीचर दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स कई सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं।
प्राइवेसी फीचर
इस ब्राउजर में ओपनएआई ने प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है। यूजर अपनी वेब हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें इन्कॉग्निटो मोड भी दिया गया है। अगर किसी वेबसाइट में यूजर्स चैटजीपीटी के एक्सेस को बंद करना चाहते हैं तो वे टॉगल की मदद से ऐसा कर सकते हैं। इस ब्राउजर में यूजर्स की जानकारी ChatGPT अकाउंट में सेव रहती हैं। इन जानकारी को सेटिंग में जाकर देख सकते हैं। इन्हें आर्काइव या डिलीट भी कर सकते हैं। इस ब्राउजर में ChatGPT के मौजूदा Parental Control फीचर्स भी शामिल है। इससे यह बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा।
