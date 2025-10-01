Language
    फ्लाइट में पावरबैंक से चार्ज नहीं कर पाएंगे फोन और लैपटॉप, इस एयरलाइन ने लगाया बैन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    Emirates एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब फ्लाइट में पावर बैंक का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यात्री केबिन बैग में 100W-आवर तक का पावरबैंक रख सकते हैं लेकिन यात्रा के दौरान इसे स्विच ऑफ रखना होगा। सुरक्षा कारणों से पावर बैंक को चार्ज करने पर भी रोक लगाई गई है।

    Emirates फ्लाइट में यूज नहीं कर पाएंगे पावर बैंक

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी Emirates की फ्लाइट में यात्री उड़ान के दौरान अब से पावर बैंक यूज नहीं कर पाएंगे। एयरलाइन ने नए नियम लागू किए हैं, जो आज 2 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। नए नियम के मुताबिक ऑनबोर्ड के बाद यात्री डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।एयरलाइन कंपनी के नए नियम के मुताबिक, पैसेंजर केबिन बैग में 100W-आवर तक का एक पावरबैंक रख पाएंगे। लेकिन, यह डिवाइस पूरी जर्नी के दौरान स्विच ऑफ रहना चाहिए। इसके साथ ही पैसेंजर यात्रा के दौरान पावर बैंक से अपना फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इन-सीट सॉकेट के जरिए वे पावर बैंक को चार्ज भी नहीं कर पाएंगे।

    Emirates का कहना है कि यह फैसल यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि बीते कुछ सालों में पावर बैंक का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। इससे बैटरी से जुड़ी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि पावर बैंक पर बढ़ती निर्भरता ने एविएशन इंडस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी घटनाओं में ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे में उड़ान के दौरान इनके कम इस्तेमाल के लिए यह नियम लाया गया है।

    100Wh कैपेसिटी वाला पावरबैंक होगा मान्य 

    एयरलाइन ने न सिर्फ उड़ान के दौरान पावर बैंक के इस्तेमाल को बैन किया है। बल्कि उसने उड़ान के दौरान इन्हें कहां और कैसे रखना है। इसे लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। Emirates की फ्लाइट में यात्री सिर्फ 100 वॉट-आवर Wh (करीब 27000mAh) की कैपेसिटी वाला पावर बैंक ला सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें पॉकेट सीट या आगे वाली सीट के नीचे रखना होगा। यात्री पावर बैंक को ओवरहेड बिन में नहीं रख सकते हैं। एयरलाइन का यह भी कहना है कि उनके विमान में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को ऑनबोर्डिंग से पहले अपने डिवाइस चार्ज कर लेने चाहिए।

    फ्लाइट में कितनी क्षमता का पावर बैंक ले जा सकते हैं?

    ग्लोबल एविएशन ऑथोरिटी जैसे - FAA, TSA, CAA, और IATA ने फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। यात्री पावर बैंक को केबिन बैग में लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह पावर बैंक 100 वॉट-आवर (करीब 2700mAh) का हो सकता है। कुछ एयरलाइन्स में 160Wh तक का पावर बैंक मान्य है।

