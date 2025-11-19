xAI ने पेश किया Grok 4 का बड़ा अपग्रेड, Grok 4.1 है पहले से स्मार्ट और इमोशनल!
Elon Musk की xAI ने अपने Grok 4 मॉडल का बड़ा अपग्रेड Grok 4.1 लॉन्च कर दिया है। ये नया वर्जन पहले से बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस, ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग क्षमता और कम हैलुसिनेशन देता है। xAI के इंटरनल बेंचमार्क्स के मुताबिक Grok 4.1 कुछ मामलों में Gemini 2.5 Pro और Claude 4.5 Sonnet से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। ये Grok 4 का बड़ा अपडेट है, कोई नया मॉडल नहीं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Elon Musk के xAI ने बीते सोमवार को अपना Grok 4.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल रिलीज किया। ये Grok 4 का सक्सेसर है, जो जुलाई में आया था और इसमें कई सुधार किए गए हैं और नए फीचर्स दिए गए हैं। AI कंपनी का दावा है कि नए वर्जन में बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव राइटिंग और कम हैलुसिनेशन मिलते हैं। कंपनी ने मॉडल के इंटरनल बेंचमार्क स्कोर्स भी शेयर किए, जिनमें ये कुछ मेट्रिक्स में Gemini 2.5 Pro और Claude 4.5 Sonnet से बेहतर दिखाई देता है। गौर करने वाली बात ये है कि ये Grok की चौथी जनरेशन का एक बड़ा अपडेट है, कोई नया मॉडल नहीं।
Grok 4.1 के फीचर्स
एक न्यूज रूम पोस्ट में xAI ने AI मॉडल के नए वर्जन की रिलीज का ऐलान किया। दिलचस्प बात ये है कि Grok 4.1 को 1-14 नवंबर के बीच स्टेल्थ मोड में जारी किया गया था। यूजर्स को रैंडमली दो रिस्पॉन्सेस दिखाए जाते थे और उनमें से एक नया मॉडल होता था। xAI का कहना है कि Grok 4.1 को यूजर्स ने 64.78 प्रतिशत मामलों में पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा पसंद किया।
फिलहाल नया AI मॉडल सभी यूजर्स के लिए Grok.com, X (पहले Twitter), Android और iOS ऐप्स में उपलब्ध है। वेबसाइट पर मॉडल इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट में लॉगिन होना भी जरूरी नहीं है। Auto मोड में ये अब डिफॉल्ट मॉडल है और चाहें तो Grok 4.1 के नाम से इसे अलग से भी सेलेक्ट किया जा सकता है।
अब इंप्रूवमेंट्स की बात करें, तो Grok 4.1 इमोशनल इंटेलिजेंस में पहले से काफी बेहतर है। कंपनी के इंटरनल टेस्ट के मुताबिक मॉडल ने EQ-Bench पर 1585 स्कोर किया (Grok 4.1 Thinking के साथ 1586), जो Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4 और GPT-5 से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि मॉडल अब प्रॉम्प्ट्स की बारीकियों और टोन को ज्यादा अच्छे से समझता है और उसी हिसाब से भावनाओं को पहचानकर जवाब देता है।
मॉडल की क्रिएटिव राइटिंग क्षमता भी अपग्रेड की गई है। कंपनी ने बताया कि LLM ने Creative Writing v3 बेंचमार्क पर 1708.6 स्कोर किया, जो Claude 4.5 Sonnet से भी ज्यादा है। इस सुधार के बाद Grok 4.1 अब सोशल मीडिया पोस्ट बनाने, शॉर्ट स्टोरी लिखने जैसे क्रिएटिव टास्क में बेहतर आउटपुट दे सकता है। आखिर में, कंपनी ने ये भी दावा किया कि नया मॉडल अपने पिछले वर्जन की तुलना में कम हैलुसिनेशन (गलत जानकारी) जनरेट करता है।
